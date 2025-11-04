Amalia Bellantoni, fosta membră a Partidului SOS, după arestare: „Eu sunt o victimă a sistemului şi soţul este victima mea”

Fosta membră a partidului SOS România, Amalia Bellantoni, se află în centrul unui scandal care a luat amploare în ultimele zile, după ce ea și soțul său, Domenico Bellantoni, au fost reținuți în urma unui conflict violent cu doi vecini. Judecătoria Sectorului 2 a decis ca Amalia Bellantoni să fie plasată în arest la domiciliu, iar soțul ei să rămână în arest preventiv pentru 30 de zile.

Tânăra, cunoscută pentru implicarea sa în politică și pentru gestul prin care a contestat candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale, se declară acum o victimă. „Noi suntem victime. Eu sunt o victimă a sistemului şi soţul este victima mea”, a spus Amalia Bellantoni. Ea susține că totul ar fi pornit de la o altercație declanșată de vecinii lor, doi bărbați în vârstă de 66 și 67 de ani, care ar fi forțat ușa locuinței sale și ar fi provocat scandalul.

Anchetatorii oferă însă o versiune diferită. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, incidentul a avut loc pe 30 octombrie 2025, în jurul orei 19:30, în curtea comună a unui imobil din București. Pe fondul unui conflict mai vechi, Domenico Bellantoni ar fi agresat una dintre victime cu un obiect contondent din lemn, dar și cu pumnii și picioarele, iar apoi ar fi sustras două telefoane mobile în valoare de aproximativ 2.800 de lei. Procurorii susțin că Amalia Bellantoni l-ar fi ajutat pe soțul ei să ia bunurile.

În urma agresiunii, victimele au suferit leziuni care necesită între patru și nouă zile de îngrijiri medicale. În același dosar a fost reținut și un tânăr italian care ar fi intervenit în timpul incidentului. Acesta a fost prins după zeci de ore de căutări și, potrivit presei italiene, a fost audiat mai bine de opt ore înainte de a fi reținut.

Comunicatul emis de Parchet

"La data de 30.10.2025, în jurul orei 19:30, în timp ce se afla în curtea comună a unui imobil situat în municipiul București, sector 2, pe fondul unui conflict mai vechi, inculpatul B.D., prin întrebuințarea de acte de violență, constând în aplicarea de lovituri puternice cu un obiect contondent confecționat din lemn, dar și cu pumnii și picioarele la nivelul întregului corp, a deposedat-o pe persoana vătămată L.I. de două telefoane mobile marca Samsung, pe care le avea asupra sa, cauzându-i un prejudiciu în valoare de aproximativ 2.800 lei.

Ca urmare a actelor de violență exercitate de inculpat, persoanei vătămate i-au fost cauzate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 4 - 5 zile de îngrijiri medicale. De asemenea, în aceeași împrejurare, pe fondul unui conflict mai vechi, inculpatul B.D., prin întrebuințarea de acte de violență, constând în aplicarea de lovituri puternice cu un obiect contondent confecționat din lemn, dar și cu pumnii și palmele la nivelul întregului corp, a deposedat-o pe persoana vătămată L.A. de telefonul marca TLC de culoare neagră, pe care îl avea asupra sa, cauzându-i un prejudiciu în valoare de aproximativ 700 de lei. Ca urmare a actelor de violență exercitate de inculpat, persoanei vătămate i-au fost cauzate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 8 - 9 zile de îngrijiri medicale", a transmis luni, 3 noiembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

