Amalia Ghigoarță este eleva eminentă din lotul celor mai bune gimnaste de la Deva. Junioara a terminat clasa a 8-a cu 9.97 si din clasa întâi este premiantă. Sportiva se pregătește de cea mai tare competiție a ei, Festivalul Internațional al Tineretului European, de unde vrea să se întoarcă plină de medalii.

Amalia Ghigoarță, junioara din lotul național de gimnastică al României, este elevă model de Deva. Fata a terminat clasa a 8 a cu 9.97 și a ieșit și șefă de promoție.

„Nu am învățat doar în clasa a 8-a, ci pe parcursul celor 4 ani”, spune Amalia Ghigoarță, componentă a lotului național de junioare de gimnastică artistică al României.

Din clasa întâi până în ultimul an de gimnaziu, Amalia nu a ratat coronița. „În fiecare an am fost premiantă, din clasa întâi până în clasa a 8-a”, a subliniat sportiva.

La ultimul concurs la care a participat împreună cu echipa de la Deva, Campionatul Național pe Echipe al Junioarelor, de la Constanța, fetele au plecat acasă cu medaliile de argint. „M-am pregătit în fiecare zi pentru acest concurs, la fel cum fac pentru toate competițiile care urmează”, a declarat tânăra.

Amalia va avea o vară plină de evenimente. La final de iulie va merge pentru prima dată la Festivalul Internațional al Tineretului European, iar în august, la Campionatul European din Germania.

„Ar fi o mare onoare să câștig medalii pentru România. Pentru campionatul european, vreau medalie cu echipa și dacă reușesc la individual și pe aparate aș fi tare bucuroasă”, a afirmat ea.

Amalia a început gimnastica la 7 ani, la Timișoara, iar de atunci a stat numai la internat. „Eu sunt din Poieni, nu îmi pare rău că am făcut atâtea sacrificii pentru gimnastică”, a spus Amalia.

Peste 2 ani, puștoaica de 14 ani vrea să se întoarcă de la Jocurile Olimpice de la Paris cu medalii. Pentru asta muncește câte 7 ore pe zi. „Dimineața, de la 8.00 mergeam la antrenament, până la 10.00, apoi de la 10.00 la 14.00 școală și de la 2 jumate până la 18:00 antrenament, apoi teme și program de recuperare”, a explicat Amalia Ghigoarță, componentă a lotului național de junioare de gimnastică artistică al României.

