Operație extrem de complicată suferită de o gimnastă din România. Ajutorul oferit de Octavian Bellu

Gimnasta Amalia Ghigoarţă a trecut printr-o intervenţie chirurgicală complexă, pro-bono, la genunchi, la Wiener Privatklinik (WPK), unul dintre cele mai reputate spitale private din Austria.

Toate costurile au fost acoperite de Asociaţia „Friends of WPK”, al cărei preşedinte este Octavian Bellu.

ONG-ul, înfiinţat la începutul acestui an, sprijină pacienţii care au nevoie de tratamente de specialitate la Viena, mai ales atunci când opţiunile avansate nu sunt disponibile în România. O misiune importantă a asociaţiei este susţinerea sportivilor accidentaţi pentru a beneficia de cele mai moderne soluţii medicale, se arată într-un comunicat remis News.ro.

Amalia a suferit o accidentare serioasă la antrenament, care îi ameninţa cariera. Diagnosticul: ruptură completă a ligamentului încrucişat anterior (LIA) la genunchiul drept, ruptură de gradul 3 a meniscului lateral, ruptură de gradul 2 a meniscului medial, plus fracturi ale condilului femural drept şi ale ligamentului colateral, o combinaţie rară şi gravă, care a necesitat intervenţie chirurgicală imediată şi extrem de specializată.

Operaţia a fost realizată de o echipă condusă de dr. Paul Stampfl, şeful Centrului de Excelenţă în Chirurgia Articulaţiilor de la WPK, specialist cu peste două decenii de experienţă internaţională în ortopedie şi traumatologie.

„Cazul Amaliei a fost deosebit de complex, cu multiple rupturi de ligamente şi leziuni serioase ale cartilajului. Am folosit tehnici minim invazive de mare precizie şi echipamente de ultimă generaţie, personalizând procedura pentru nevoile ei specifice. Operaţia a decurs foarte bine şi, ţinând cont de determinarea şi atitudinea ei pozitivă, suntem optimişti că, după o recuperare adecvată, are şanse mari să revină complet în sport”, a declarat dr. Stampfl.

Intervenţia a durat aproximativ o oră şi jumătate. În următoarele două luni, Amalia va urma un program de recuperare adaptat. Dacă evoluţia este conform aşteptărilor, ea ar putea reveni la antrenamente la începutul lui 2026 şi, ulterior, la competiţiile de performanţă.

Centrul de Excelenţă în Medicină Sportivă şi Chirurgie Traumatică al WPK tratează accidentări sportive de orice nivel de dificultate. Echipa de specialişti utilizează proceduri minim invazive şi tehnologii avansate, care reduc riscurile şi accelerează recuperarea, astfel încât sportivii să revină în siguranţă la nivelul lor de performanţă.

Amalia Ghigoarţă a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, unde echipa naţională s-a clasat pe locul 7, iar ea a încheiat pe locul 22 la individual compus. În 2022, a câştigat două medalii de argint, la echipe şi individual, la Campionatele Europene de Juniori de la München. În 2026 va susţine examenul de bacalaureat, iar apoi îşi va începe studiile la Michigan State University, cu o bursă sportivă integrală. Va concura în campionatul universitar american (NCAA) şi va continua să reprezinte România în competiţiile internaţionale.

