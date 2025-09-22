Operație extrem de complicată suferită de o gimnastă din România. Ajutorul oferit de Octavian Bellu

Autor: Teodor Serban
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 12:17
205 citiri
Operație extrem de complicată suferită de o gimnastă din România. Ajutorul oferit de Octavian Bellu
Amalia Ghigoarță și Octavian Bellu FOTO Friends of WPK

Gimnasta Amalia Ghigoarţă a trecut printr-o intervenţie chirurgicală complexă, pro-bono, la genunchi, la Wiener Privatklinik (WPK), unul dintre cele mai reputate spitale private din Austria.

Toate costurile au fost acoperite de Asociaţia „Friends of WPK”, al cărei preşedinte este Octavian Bellu.

ONG-ul, înfiinţat la începutul acestui an, sprijină pacienţii care au nevoie de tratamente de specialitate la Viena, mai ales atunci când opţiunile avansate nu sunt disponibile în România. O misiune importantă a asociaţiei este susţinerea sportivilor accidentaţi pentru a beneficia de cele mai moderne soluţii medicale, se arată într-un comunicat remis News.ro.

Amalia a suferit o accidentare serioasă la antrenament, care îi ameninţa cariera. Diagnosticul: ruptură completă a ligamentului încrucişat anterior (LIA) la genunchiul drept, ruptură de gradul 3 a meniscului lateral, ruptură de gradul 2 a meniscului medial, plus fracturi ale condilului femural drept şi ale ligamentului colateral, o combinaţie rară şi gravă, care a necesitat intervenţie chirurgicală imediată şi extrem de specializată.

Operaţia a fost realizată de o echipă condusă de dr. Paul Stampfl, şeful Centrului de Excelenţă în Chirurgia Articulaţiilor de la WPK, specialist cu peste două decenii de experienţă internaţională în ortopedie şi traumatologie.

„Cazul Amaliei a fost deosebit de complex, cu multiple rupturi de ligamente şi leziuni serioase ale cartilajului. Am folosit tehnici minim invazive de mare precizie şi echipamente de ultimă generaţie, personalizând procedura pentru nevoile ei specifice. Operaţia a decurs foarte bine şi, ţinând cont de determinarea şi atitudinea ei pozitivă, suntem optimişti că, după o recuperare adecvată, are şanse mari să revină complet în sport”, a declarat dr. Stampfl.

Intervenţia a durat aproximativ o oră şi jumătate. În următoarele două luni, Amalia va urma un program de recuperare adaptat. Dacă evoluţia este conform aşteptărilor, ea ar putea reveni la antrenamente la începutul lui 2026 şi, ulterior, la competiţiile de performanţă.

Centrul de Excelenţă în Medicină Sportivă şi Chirurgie Traumatică al WPK tratează accidentări sportive de orice nivel de dificultate. Echipa de specialişti utilizează proceduri minim invazive şi tehnologii avansate, care reduc riscurile şi accelerează recuperarea, astfel încât sportivii să revină în siguranţă la nivelul lor de performanţă.

Amalia Ghigoarţă a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, unde echipa naţională s-a clasat pe locul 7, iar ea a încheiat pe locul 22 la individual compus. În 2022, a câştigat două medalii de argint, la echipe şi individual, la Campionatele Europene de Juniori de la München. În 2026 va susţine examenul de bacalaureat, iar apoi îşi va începe studiile la Michigan State University, cu o bursă sportivă integrală. Va concura în campionatul universitar american (NCAA) şi va continua să reprezinte România în competiţiile internaţionale.

Moscova vrea să recruteaze oficial tineri din România. Ambasada Rusiei la București a publicat oferta
Moscova vrea să recruteaze oficial tineri din România. Ambasada Rusiei la București a publicat oferta
Ambasada Rusiei la București anunță deschiderea înscrierilor pentru burse de studiu finanțate de guvernul de la Moscova. Oferta generoasă a rușilor anunță: școli de vară sau iarnă,...
Un nepalez care a muncit patru ani în România și-a surprins familia din Nepal. Momentul emoționant a devenit viral pe TikTok
Un nepalez care a muncit patru ani în România și-a surprins familia din Nepal. Momentul emoționant a devenit viral pe TikTok
După patru ani petrecuți la muncă în România, Bishal, un tânăr nepalez, și-a revăzut familia din țara natală. Reîntâlnirea, filmată și postată pe TikTok, a stârnit un val de...
#Amalia Ghigoarta, #operatie, #ajutor, #Romania, #Octavian Bellu , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie in cazul condamnarii lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpa
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Continuă performanțele de excepție ale românilor la Campionatul Mondial de canotaj
  2. Operație extrem de complicată suferită de o gimnastă din România. Ajutorul oferit de Octavian Bellu
  3. Echipa națională: Lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Moldova și Austria din octombrie. Marea surpriză a lui Mircea Lucescu
  4. Gigi Becali vrea să scape de un jucător de națională: ”Cum l-am scos de acolo, cum la revedere”
  5. Răspunsul lui Pep Guardiola, acuzat că ”a parcat autocarul” în fața porții
  6. Ianis Hagi i-a uimit pe turci la primul meci ca titular. Nota primită de român
  7. Românul Popovici, pe locul 2 în Seria Mondială: ”O greșeală la care mă voi gândi foarte multă vreme de acum încolo”
  8. Restul Lumii, peste Europa. Cum s-a încheiat turneul inventat de Roger Federer
  9. Scandal mare la finalul partidei dintre Rapid și Hermannstadt: Dobre, în conflict cu suporterii
  10. Derby cu patru goluri între PSV Eindhoven și Ajax. Ce a făcut internaționalul român Dennis Man