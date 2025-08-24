”România a zguduit Rio!” Medalie fantastică pentru gimnasta noastră la Mondiale, după 33 de ani

Amalia Lică FOTO Facebook ANS

FR Gimnastică Ritmică a transmis un mesaj, duminică seară, după ce sportiva Amalia Lică a câştigat medalia de argint la măciuci, la Campionatul Mondial de la Rio de Janeiro: ”România a zguduit Rio!”.

”România a zguduit Rio! Amalia Lică a intrat în istorie, alături de antrenoarea sa Adriana Mitroi – două suflete, o singură luptă, un rezultat care scrie viitorul gimnasticii româneşti. Echipa României a fost acolo, unită: Andreea Verdeş şi Cătălina Radu, luptătoare până la capăt, Diana Valeanu, stâlpul din spatele fetelor, Marinela Jipa, ochiul vigilent care nu iartă nicio greşeală, şi Irina Deleanu, preşedinta FRGR, motorul unei federaţii care a arătat că România nu cedează, nu renunţă şi nu se teme. Rio 2025 a fost scena unde România şi-a strigat numele cu forţă. Şi abia e începutul!”, este mesajul FR Gimnastică Ritmică.

Gimnasta Amalia Lică a debutat la nivel de senioare, la doar 16 ani, la Campionatul Mondial de la Rio de Janeiro, la care a obţinut medalia de argint la măciuci şi clasarea pe locul 17 la individual. Medalia Amaliei Lică într-o finală individuală mondială pentru România vine la 33 de ani de când Irina Deleanu, actuala preşedintă a FR Gimnastică Ritmică, obţinea bronzul la coardă, la CM din 1992.

Amalia Lică a evoluat, duminică seară, chiar prima în finala la măciuci şi a obţinut preţioasa medalie de argint, fiind notată cu 29.000 puncte. În calificări a fost pe locul 7 (28.750 puncte). Medalia de aur a revenit sportivei germane Darja Varfolomeev (31.700), iar cea de bronz Stilianei Nikolova (Bulgaria, 28.800).

Anterior, în finala individuală, în care s-a calificat de pe locul 12, Amalia Lică s-a clasat pe locul 17 (penultimul), cu un total de 107.500 puncte (27.950 - cerc; 28.050 - minge; 25.000 - măciuci; 26.500 - panglică). Podiumul a fost ocupat, în ordine, de campioana olimpică Darja Varfolomeev (Germania, 121.900 ), Stiliana Nikolova (Bulgaria, 119.300 ) şi Sofia Raffaeli (Italia, 117.950).

Amalia Lică are în palmares la competiţiile de junioare 6 medalii la Campionatele Europene, în 2022 şi 2024 (5 aur, 1 argint) şi 2 medalii la Campionatele Mondiale, în 2023 (1argint, 1 bronz).

La Campionatul Mondial de la Rio de Janeiro, România a mai fost reprezentată de Andreea Verdeş, care a încheiat calificările pe locul 23, după un an de pauză competiţională. În finala individuală s-au calificat primele 18 clasate din 77 de participante.

La startul CM2025 s-au aflat 102 gimnaste din 77 de naţiuni.

