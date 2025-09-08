Amalia Năstase, dezvăluiri rare despre mariajul cu Răzvan Vasilescu. Care este secretul relației lor: „Ne și distrăm”

Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu formează un cuplu din 2010 și au împreună un fiu, Toma. Amalia mai are două fiice, Alessia și Emma, din căsnicia anterioară cu Ilie Năstase. Deși încearcă să țină viața lor departe de ochii curioșilor, Amalia a făcut recent declarații despre relația lor, dezvăluind ce o menține fericită alături de partener.

„Secretul unei relații ok este iubirea. Nu merge nimic dacă nu este iubire. Când iubirea nu este suficientă într-o relație, înseamnă că nu este iubire. Dacă nu este, restul nu contează”, a spus Amalia Năstase pentru spynews.ro.

Vedeta a recunoscut că, asemenea oricărui cuplu, ea și Răzvan mai au certuri, dar tensiunile sunt trecătoare și nu afectează legătura dintre ei.

„Toată lumea, în cuplu, are și probleme, are și certuri. Sunt foarte puțini oameni care nu se ceartă niciodată, nu suntem oamenii aceia. Dar pe noi ne leagă ceva ce nu poate fi rupt, distrus. Mai ales când iubești pe cineva și ești iubit, ai încrederea și liniștea aceea că nimic nu te poate despărți.”

Pe lângă armonia din relație, cei doi împărtășesc pasiuni comune pentru muzică și festivaluri, dar și dorința de a trăi experiențe alături de familie.

„Suntem oameni cărora ne plac festivalurile, ne place muzica și atunci ne și distrăm. Luăm și copiii cu noi. Viața trebuie trăită prin experiențe, nu neapărat prin acumulări de averi sau de businessuri. Trebuie să ai experiențe, să călătorești în toată lumea, să vezi. Lucrurile acestea nu au niciun fel de echivalent.”

Amalia și Răzvan s-au căsătorit civil într-o ceremonie de vis în Las Vegas și au sărbătorit recent nouă ani de la nunta lor. Vedeta a împărtășit o imagine de la eveniment și un mesaj romantic:

„Aniversare fericită! Ce se întâmplă în Vegas… Răzvan, te iubesc!”, făcând aluzie la celebrul slogan „Ce se întâmplă în Vegas rămâne în Vegas.”

