Amalia Năstase, dezvăluiri rare despre mariajul cu Răzvan Vasilescu. Care este secretul relației lor: „Ne și distrăm”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 17:27
478 citiri
Amalia Năstase, dezvăluiri rare despre mariajul cu Răzvan Vasilescu. Care este secretul relației lor: „Ne și distrăm”
Amalia Năstae și Răzvan Vasilescu FOTO: Instagram/ Amalia Năstase

Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu formează un cuplu din 2010 și au împreună un fiu, Toma. Amalia mai are două fiice, Alessia și Emma, din căsnicia anterioară cu Ilie Năstase. Deși încearcă să țină viața lor departe de ochii curioșilor, Amalia a făcut recent declarații despre relația lor, dezvăluind ce o menține fericită alături de partener.

„Secretul unei relații ok este iubirea. Nu merge nimic dacă nu este iubire. Când iubirea nu este suficientă într-o relație, înseamnă că nu este iubire. Dacă nu este, restul nu contează”, a spus Amalia Năstase pentru spynews.ro.

Vedeta a recunoscut că, asemenea oricărui cuplu, ea și Răzvan mai au certuri, dar tensiunile sunt trecătoare și nu afectează legătura dintre ei.

„Toată lumea, în cuplu, are și probleme, are și certuri. Sunt foarte puțini oameni care nu se ceartă niciodată, nu suntem oamenii aceia. Dar pe noi ne leagă ceva ce nu poate fi rupt, distrus. Mai ales când iubești pe cineva și ești iubit, ai încrederea și liniștea aceea că nimic nu te poate despărți.”

Pe lângă armonia din relație, cei doi împărtășesc pasiuni comune pentru muzică și festivaluri, dar și dorința de a trăi experiențe alături de familie.

„Suntem oameni cărora ne plac festivalurile, ne place muzica și atunci ne și distrăm. Luăm și copiii cu noi. Viața trebuie trăită prin experiențe, nu neapărat prin acumulări de averi sau de businessuri. Trebuie să ai experiențe, să călătorești în toată lumea, să vezi. Lucrurile acestea nu au niciun fel de echivalent.”

Amalia și Răzvan s-au căsătorit civil într-o ceremonie de vis în Las Vegas și au sărbătorit recent nouă ani de la nunta lor. Vedeta a împărtășit o imagine de la eveniment și un mesaj romantic:

„Aniversare fericită! Ce se întâmplă în Vegas… Răzvan, te iubesc!”, făcând aluzie la celebrul slogan „Ce se întâmplă în Vegas rămâne în Vegas.”

Monica Anghel dezvăluie cum se simte acum după operația la ochi: „Urmez cu o strictețe fantastică tratamentul”
Monica Anghel dezvăluie cum se simte acum după operația la ochi: „Urmez cu o strictețe fantastică tratamentul”
Pentru Monica Anghel, săptămâna trecută a fost una plină de emoții și încercări. Artista în vârstă de 54 de ani a trecut prin două intervenții chirurgicale delicate, ambele având ca...
Flavia Mihășan, primele declarații despre relația cu Andrei Ciobanu: „Nu a apărut de pe o zi pe alta”
Flavia Mihășan, primele declarații despre relația cu Andrei Ciobanu: „Nu a apărut de pe o zi pe alta”
Flavia Mihășan a decis să îi mai dea o șansă iubirii! Asistenta emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani a trecut peste despărțirea de tatăl copiilor săi și a început o nouă poveste de...
#amalia nastase, #amalia nastase casnicie, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nici macar ai lui n-au inteles! Putea juca in Champions League, dar a semnat in Romania
ObservatorNews.ro
Unde se castiga cel mai bine in Romania. Topul celor mai bine platite joburi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Prințul Harry aduce un omagiu Reginei Elisabeta a II-a la Windsor, la trei ani de la deces
  2. Amalia Năstase, dezvăluiri rare despre mariajul cu Răzvan Vasilescu. Care este secretul relației lor: „Ne și distrăm”
  3. Care este cel mai bun moment pentru a lua micul dejun dacă ai diabet, potrivit specialiștilor
  4. Medicii oncologi dezvăluie 12 simptome pe care nu le-ar ignora niciodată
  5. Jorge dezvăluie dieta prin care se menține în formă. La ce alimente a renunțat artistul: „Asta e noua superputere a bărbaților”
  6. Oana Monea și-a găsit jumătatea după Insula Iubirii. Cine este noul bărbat din viața ei
  7. Cum să revii în formă după concediu. Recomandările lui Carmen Brumă pentru a scăpa de kilogramele în plus
  8. Monica Anghel dezvăluie cum se simte acum după operația la ochi: „Urmez cu o strictețe fantastică tratamentul”
  9. Flavia Mihășan, primele declarații despre relația cu Andrei Ciobanu: „Nu a apărut de pe o zi pe alta”
  10. Teo Costache de la Insula Iubirii, primele declarații despre presupusa iubită Teodora Bănică: „A fost doar o cunoaștere”