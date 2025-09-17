Emma, fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase, se mută într-o nouă locuință. Tânăra studiază la Universitatea Saint Andrews din Scoția

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 11:27
Amalia și Emma Năstase FOTO: Instagram/ amalianastase

Emma, fiica cea mică a Amaliei și a lui Ilie Năstase, care anul trecut a început studiile la prestigioasa Universitate Saint Andrews din Scoția, aceeași instituție de unde au absolvit prințul William și Kate Middleton, se pregătește să își schimbe locuința pentru următorul an universitar.

După ce în primul an a stat într-un cămin privat, Emma va locui de acum într-un apartament situat în centrul orașului, alături de o altă tânără româncă. Decizia a fost luată împreună cu mama sa, Amalia Năstase, care a povestit pentru Libertatea despre entuziasmul cu care au descoperit campusul în urmă cu un an:

„Noi când ne-am dus anul trecut, știam că-i frumos, dar când am ajuns, am început: Wow! Așa am ținut-o trei zile: Wow! Eu m-am dus anul trecut și am instalat-o acolo, dar acum o să mergem cu toții, ca să vadă și Alessia, și Răzvan, și Toma cum e la ea. Și o luăm de unde era și o instalăm unde o să stea. Ne ducem când începe și în vacanțe vine ea în țară. Drumul cu totul, avion, mașină… durează chiar și 10 ore. Dar e frumos. Și ei îi place foarte mult. Și se distrează! Tot ce mi-am dorit de la copiii mei a fost ca în facultate să se distreze foarte mult. În afară că trebuie să învețe, că asta e obligatoriu. Dar știi, sunt foarte mulți oameni care se duc la facultate și sunt copleșiți că e greu, că e departe… Dar trebuie să vezi partea frumoasă la facultate și atunci poți să te distrezi the most. Că după te angajezi, ai responsabilități.”

Emma se bucură de viața de student

Emma a povestit la rândul ei cum va decurge schimbarea locuinței și ce planuri are pentru următorii ani:

„Nu m-am gândit exact ce vreau să fac, dar momentan doar experimentez ce-mi place și după o să mă decid. Oricum, sunt foarte multe chestii pe care vreau să le încerc înainte să mă decid. Primul an de facultate a trecut foarte repede. Dar îmi place foarte mult ce îmi predau ei acolo. E o facultate internațională. Sunt foarte mulți americani, englezi… Am doi prieteni români pe care-i știam dinainte. O fată în anul meu și un băiat mai mare. Vorbesc și română acolo, că altfel nu știu ce făceam, dacă nu vorbeam. Mă voi și muta acolo, din toamnă, cu fata care e din România. În primul an am stat separat, dar acum ne mutăm împreună. Am stat în primul an la un cămin privat. Și anul ăsta ne mutăm… Nouă ne era frică de frig și am zis: 'Nu stau la căminul lor de acolo, mai bine merg la unul privat, ca să fie cald'. Și, într-adevăr, a fost foarte cald. A fost bine, a fost prea cald! Acum o să ne mutăm într-un apartament în centru, pentru că toată lumea stă așa acolo. Orașul practic are trei străzi principale și noi ne-am mutat pe una dintre ele. Adică tot acolo, e aproape”.

