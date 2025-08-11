În ce oraș din Europa s-ar muta Amalia Năstase imediat: „Alessia rămâne acolo”

Amalia Năstase, cunoscută pentru implicarea sa în numeroase acțiuni caritabile, traversează o perioadă fericită alături de actualul soț, Răzvan Vasilescu. Fosta soție a legendarului Ilie Năstase are împreună cu acesta două fiice, Alessia și Emma, iar cu Răzvan un băiețel pe nume Toma.

Într-un interviu acordat pentru Libertatea, Amalia a vorbit despre familia ei și despre planurile fiicei sale mai mari, Alessia, care s-a mutat recent în Franța după ce a absolvit facultatea. Vedeta a mărturisit și care este orașul în care și-ar dori să locuiască, dezvăluind că Parisul este pe lista ei.

„Mie îmi plac orașele mari. Îmi place Parisul, îmi plac… M-aș muta mâine în Paris. Dar acolo nu poți să te muți, pentru că au niște taxe… Dacă ai afacerea ta și câștigi un milion de euro, dai vreo 700.000 de euro la statul francez. Adică dintr-un an, tu opt luni le muncești pentru stat. Alessia rămâne acolo. A terminat facultatea în această vară și rămâne acolo.

Ca să fii angajat în Franța, este the best. Adică ai toate drepturile, toate asigurările sociale. Vrea să muncească în domeniul artei și al fashion-ului. Oricum, este de preferat când ești tânăr să fii întâi angajat, ca să vezi cum merg lucrurile. Apoi poți să-ți deschizi tu o galerie sau ce o să vrea ea să-și deschidă. Dar va lucra la cineva. Și e ok. Facultatea îi ajută, îi trimit de acolo și fac tot felul de internship-uri, la început pentru șase luni, dar plătiți. Mai puțin, dar e ok. Îi trimite facultatea să lucreze prin diverse case de modă, galerii de artă mai moderne”, a explicat Amalia Năstase.

În cadrul aceleiași conversații, și fiica mai mică, Emma, a fost prezentă și a vorbit despre planurile ei de viitor, menționând că nu intenționează să rămână în Scoția după ce își va termina studiile, în contrast cu alegerea Alessiei.

„N-aș rămâne acolo, este un orășel micuț, are două sau trei străzi. Dar pentru facultate mi se pare perfect”, a declarat Emma pentru Libertatea. Mama ei a fost de acord, adăugând: „Nici eu nu m-aș muta acolo. Nu, niciodată”.

