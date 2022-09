O gimnastă de 15 ani, de la Deva, amenință cu sinuciderea din cauza abuzurilor la care a fost supusă

Sportiva a cucerit în luna august o medalie de aur la sol și o medalie de bronz la bârnă la Campionatul European de la Munchen.

Amalia Puflea are 15 ani și se află la Deva, unde este antrenată de fosta campioană Gina Gogean și de Lucian Sandu, doi antrenori cu experiență.

Conform spuselor mamei sportivei, Amalia i-ar fi trimis acesteia un sms în care i-ar fi spus că dacă nu vine să o ia se aruncă de la geam.

”Problemele au început de când domnii antrenori au început să se poarte foarte urât cu majoritatea fetelor, nu știu dacă și ceilalți părinți au curajul să vorbească.

Cert e că eu am ajuns la limită… Nu se poate așa ceva! Copilul meu m-a anunțat azi, printr-un sms, că, dacă nu vin s-o iau, se aruncă de la geam… Au început să vorbească urât cu ea, s-a ajuns la bătăi… Am vorbit cu fata mea și a zis că ea nu se mai simte confortabil acolo și am cerut transferul la Dinamo. O presează din toate punctele de vedere.

Am cerut conducerii federației să ia o măsură împotriva dumnealor, a antrenorilor. De asemenea am cerut transferul copilului meu. Le-am relatat tot ce s-a întâmplat, doamna președinte a vorbit cu copilul meu și i s-a povestit tot ce a avut loc la Deva.

Doamna Carmencita Constantin n-a luat nicio măsură, ba din contră s-a luat de cei de la Dinamo, care m-au sunat să-mi transfere copilul acolo. De mâncare nici nu mai spun, dar aia nici nu contează acum. S-a ajuns însă prea departe, s-a ajuns la bătăi, la injurii, la jignirea familiilor și la amenințări”, a declarat Elena Onel, mama gimnastei, potrivit ProSport.

