Darren Cahill, succes instant cu Amanda Anisimova! Noua lui jucătoare a obținut trofeul la Melbourne VIDEO

Amanda Anisimova a câștigat turneul Melbourne Summer Set 2, la primul meci în care l-a avut în lojă pe Darren Cahill.

A fost 7-5, 1-6, 6-4 pentru americanca Amanda Anisimova (20 de ani, locul 70 WTA) în finala cu bielorusa Aliaksandra Sasnovich (27 de ani, 107 WTA).

În setul al doilea, Anisimova a avut o problemă medicală la coapsă și a jucat cu un bandaj la picior, dar a strâns din dinți i a mers mai departe

A fost primul meci în care Anisimova l-a avut alături pe Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep. Anisimova și Cahill au anunțat ieri că au dat startul unei colaborări.

An ace to close it out 😎

🇺🇸 @AnisimovaAmanda captures her second career title with a three set victory over Sasnovich!#MelbourneTennis pic.twitter.com/9wO2e0dLmk