Tenismena cu probleme mentale s-a întors spectaculos în circuitul WTA

Tenismena americană Amanda Anisimova (22 de ani), care a luat o pauză în mai 2023 din cauza problemelor mentale, s-a întors spectaculos în circutul WTA.

La 8 luni de la ultimul său meci, disputat la Madrid, Anisimova a obținut o victorie muncită la Auckland, în Noua Zeelandă, 7-5, 6-4 contra rusoaicei Anastasia Pavliucenkova.

Fost numpr 21 mondial, în 2019, Anisimova a fost considerată un copil-minune al tenisului feminin, însă americanca s-a confruntat cu multe probleme de ordin personal, inclusiv cu decesul neașteptat al tatălui care i-a fost și antrenor.

One word: COMEBACK 💪

In her first match back since April, Amanda Anisimova has taken it out in her first round match at the #ASBClassic24! 💥#LetsPlay | @AnisimovaAmanda pic.twitter.com/EPkCJC0ukF