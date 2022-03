"Abandonată" de Darren Cahill, americanca Anisimova a mai suferit o lovitură

Antrenorul Darren Cahill, care a pregătit-o şi pe Simona Halep, a întrerupt colaborarea cu sportiva americană Amanda Anisimova. El a spus că este epuizat şi se luptă cu regulile stricte de carantină din Australia.

"După primul antrenament de la Indian Wells, Darren Cahill i-a spus Amandei Anisimova că a ajuns într-un punct în care nu crede că mai poate exista progres şi că este epuizat, astfel că nu mai este capabil să o însoţească în circuit. El a întrerupt brusc colaborarea", a scris jurnalistul Ben Rothenberg, de la New York Times, pe Twitter.

Ulterior, Rothenberg a afirmat că australianul i-a spus că decizia nu a avut nimic de a face cu Anisimova."Mi-a spus că îi este foarte greu cu regulile stricte de carantină din Australia. Cahill mi-a confirmat că va reveni în scurt timp în Australia, pentru a se odihni. Anisimova continuă la Indian Wells cu Hleb Maslau şi Rob Brandsma în staf", a mai scris Ben Rothenberg.

Din păcate pentru Anisimova, ea a suferit o accidentare în timpul partidei cu Leylah Fernandez de la Indian Wells și a fost nevoită să abanoneze. Scorul la seturi era egal, 1-1.

Fernandez merge astfel în turul al treilea unde va da peste o altă americancă, Shelby Rogers.

Amanda Anisimova is forced to retire. Feel better soon!@leylahfernandez salutes her opponent and advances to the third round#IndianWells pic.twitter.com/d2RDU4QNpm