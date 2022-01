Amanda Anisimova a produs o surpriză uriașă la Australian Open, reușind să o elimine din competiție pe japoneza Naomi Osaka!

Anisimova (60 WTA) s-a impus după un meci extrem de disputat, decis în tie-breakul setului al treilea. A fost 4-6, 6-3, 7-6 pentru jucătoarea americană!

Anisimova a salvat două mingi de meci în setul decisiv, la scorul de 5-4 pentru Osaka, pe serviciul americancei.

Anisimova, care este antrenată de Darren Cahill, va juca în optimile de finală cu liderul mondial Ashleigh Barty!

Giant slayer ⚔️

🇺🇸 @AnisimovaAmanda knocks out defending champion Naomi Osaka 4-6 6-3 7-6[5] to advance to the fourth round of the #AO2022.#AusOpen pic.twitter.com/4FkZhER6hy