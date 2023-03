Vedetă de la Hollywood, internată la psihiatrie, după ce a fost găsită umblând goală pe stradă

Amanda Bynes era una dintre cele mai cunoscute actrițe adolescente de la Hollywood, în anii 2000, are probleme mari.

În vârstă de 36 de ani, ea a fost dusă la o secție de poliție din Los Angeles, unde o echipă de specialiști în sănătate mintală a plasat-o în regim de reținere psihiatrică.

Motivul? Duminică a umblat goală pe stradă, apoi a oprit un șofer și i-a spus că tocmai a suferit un episod psihotic, după care a sunat la 911.

Ea a jucat în tot felul de filme și seriale pentru tineri, precum "All that", "What a girl wants" sau "She's the Man", majoritatea dintre ele fiind comedii romantice. Însă, toată această faimă, care a venit deodată, a copleșit-o pe actriță, aceasta având probleme cu abuzul de droguri.

Amanda suferă de schizofrenie și bipolaritate și a fost timp de zece ani sub tutela mamei sale, care a fost responsabilă pentru ea.

Ads