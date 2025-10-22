Furt de aproape un kilogram de aur în Timișoara. O angajată a unui amanet, reținută după ce a amanetat bijuteriile

O angajată a unui amanet din Timișoara a fost reținută de polițiști după ce a sustras aproape un kilogram de bijuterii din aur, pe care le-a amanetat ulterior. Faptele au fost comise în repetate rânduri, iar ancheta continuă pentru a stabili amploarea activității infracționale.

Potrivit unui comunicat al Poliției Timiș, sesizarea a fost făcută marți, 22 octombrie, de reprezentantul unei case de amanet din municipiu. „Poliţiştii au fost sesizaţi, marţi, de către reprezentantul unei case de amanet din municipiul Timişoara, că în perioada 3 - 10 octombrie, din seiful societăţii ar fi fost sustrase bijuterii din aur, în cantitate de aproximativ un kilogram. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că o angajată a societăţii comerciale, o femeie de 33 de ani, ar fi sustras în mod repetat obiecte din aur, pe care ulterior le-ar fi amanetat la diferite unităţi din municipiul Timişoara”, au transmis aceștia.

Femeia a fost depistată de polițiști, iar în urma probatoriului administrat, s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru delapidare în formă continuată. Ea a fost reținută pentru 24 de ore și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Hunedoara.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara pentru a stabili întreaga activitate infracțională. Autoritățile avertizează că sumele și obiectele recuperate urmează a fi evaluate, iar angajații din domeniul bijuteriilor trebuie să respecte cu strictețe procedurile de securitate.

