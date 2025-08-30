Explozie în Amara: Incendiul izbucnit după erupția unei pungi cu gaz a fost stins în totalitate

Autor: Grigore Dobritoiu
Sambata, 30 August 2025, ora 07:59
91 citiri
Explozie în Amara: Incendiul izbucnit după erupția unei pungi cu gaz a fost stins în totalitate
Explozie la Amara FOTO Captură video

Pompierii au reușit să stingă incendiul din localitatea Amara și anunță că erupția nu mai este vizibilă la gura puțului. Echipajele rămân în zonă.

ISU Ialomița a anunțat, sâmbătă dimineața, 30 auguts, că incendiul izbucnit la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni, a fost stins.

”Erupția nu mai este vizibilă la gura puțului. În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul CBRN, nu au fost identificate substanțe toxice care ar putea pune în pericol atât forțele de intervenție, cât și populația”, au transmis autoritățile.

Pompierii rămân în continuare în dispozitiv pentru supravegherea zonei.

O explozie s-a produs, vineri seară, la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni.

Pentru că zona este izolată, nu au fost raportate victime.

Nu se cunosc, deocamdată, cauzele deflagrației, dar incendiul s-a manifestat cu flacără de mari dimensiuni.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a precizat că au fost evacuate 270 de persoane, fiind găsite spații pentru ca acestea să fie cazate.

O pungă de gaz a explodat în Amara
Explozie în Amara: Incendiul izbucnit după erupția unei pungi cu gaz a fost stins în totalitate
07:59 - Explozie în Amara: Incendiul izbucnit după erupția unei pungi cu gaz a fost stins în totalitate
Pompierii au reușit să stingă incendiul din localitatea Amara și anunță că erupția nu mai este vizibilă la gura puțului. Echipajele rămân în zonă. ISU Ialomița a anunțat,...
ISU București-Ilfov a trimis la Amara autospeciala pentru transportul roboților, după explozia pungii de gaz. Reacția lui Raed Arafat: "E mai sigur să iasă gazul și să rămână aprins"
Ieri, 23:03 - ISU București-Ilfov a trimis la Amara autospeciala pentru transportul roboților, după explozia pungii de gaz. Reacția lui Raed Arafat: "E mai sigur să iasă gazul și să rămână aprins"
Autospeciala transport roboți de la ISU București-Ilfov a fost trimisă la Amara pentru eficientizarea misiunii de la fața locului, a informat vineri seară, 29 august, Inspectoratul pentru...
UPDATE Explozie la Amara: Punga de gaz descoperită în timpul unor lucrări a sărit în aer / 270 de evacuați / "S-ar părea că a fost o scânteie în interior" VIDEO
Ieri, 22:05 - UPDATE Explozie la Amara: Punga de gaz descoperită în timpul unor lucrări a sărit în aer / 270 de evacuați / "S-ar părea că a fost o scânteie în interior" VIDEO
O explozie s-a produs, vineri seară, 29 august, la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei...
UPDATE Este pericol de explozie în Amara. În timpul unor lucrări de forare a fost descoperită o pungă de gaz. 100 de oameni au fost evacuați VIDEO
Ieri, 17:56 - UPDATE Este pericol de explozie în Amara. În timpul unor lucrări de forare a fost descoperită o pungă de gaz. 100 de oameni au fost evacuați VIDEO
Este pericol real de explozie în orașul Amara din județul Ialomița. Autoritățile locale și reprezentanții ISU au intrat în alertă după ce, în urma unor lucrări de forare a fost...
#amara, #incendiu, #pompieri, #explozie amara punga de gaz , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: "Dureaza de ani de zile". Instanta nu a stat pe ganduri
ObservatorNews.ro
Sorin, pacalit ca va ajunge sofer de TIR in Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevarul de abia la destinatie
DigiSport.ro
Cum au numit-o sarbii pe FCSB, dupa ce au aflat ca romanii vor juca la Belgrad cu Steaua Rosie

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Explozie în Amara: Incendiul izbucnit după erupția unei pungi cu gaz a fost stins în totalitate
  2. Mare parte din taxele vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, susține o curte de apel din SUA. Reacția președintelui american
  3. Statele Unite au refuzat să-i acorde viză președintelui Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas, pentru Adunarea Generală a ONU de la New York
  4. Putin încearcă să intimideze statele care sprijină Ucraina. ”Războiul a atins Uniunea Europeană”
  5. Curentul Atlanticului, în pericol de colaps. Europa și SUA riscă ierni mai lungi și mai reci
  6. Avertismentul lui psiholog, după agresiunea livratorului străin: „E crucial să ne întrebăm asta!”
  7. Un cioban a fost atacat de urs, în timp ce-și ducea animalele la stână, la marginea unei comune. A fost găsit conștient, mușcat de o mână
  8. Cancelarul Merz, "îngrijorat" de situația politică din Franța. Guvernul francez își joacă supraviețuirea cu ocazia unui vot de încredere pe 8 septembrie
  9. Rusia amenință cu un „marș spre Paris”. Macron, noua țintă a propagandei de la Kremlin VIDEO
  10. Texas restricționează cumpărarea sau închirierea de imobile de către cetățenii chinezi