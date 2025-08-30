Explozie în Amara: Incendiul izbucnit după erupția unei pungi cu gaz a fost stins în totalitate

Pompierii au reușit să stingă incendiul din localitatea Amara și anunță că erupția nu mai este vizibilă la gura puțului. Echipajele rămân în zonă.

ISU Ialomița a anunțat, sâmbătă dimineața, 30 auguts, că incendiul izbucnit la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni, a fost stins.

”Erupția nu mai este vizibilă la gura puțului. În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul CBRN, nu au fost identificate substanțe toxice care ar putea pune în pericol atât forțele de intervenție, cât și populația”, au transmis autoritățile.

Pompierii rămân în continuare în dispozitiv pentru supravegherea zonei.

O explozie s-a produs, vineri seară, la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni.

Pentru că zona este izolată, nu au fost raportate victime.

Nu se cunosc, deocamdată, cauzele deflagrației, dar incendiul s-a manifestat cu flacără de mari dimensiuni.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a precizat că au fost evacuate 270 de persoane, fiind găsite spații pentru ca acestea să fie cazate.

