Scene incredibile la Budapesta: cum a fost favorizată o jucătoare din Ungaria, care a uitat complet de fair-play

Scene uluitoare s-au petrecut ieri în cadrul turneului WTA 250 de la Budapesta.

Jucătoarea maghiară Amarissa Kiara Toth (20 de ani, locul 548), beneficiară a unui wild-card, a întâlnit-o pe mult mai cunoscuta jucătoare chineză Shuai Zhang (45 WTA).

Într-un moment decisiv, la scorul de 5-5 și 30-30, Kiara Toth a făcut un gest care nu se vede pe terenurile de zgură: ea a șters urma lăsat de mingea trimisă de adversara ei, pentru ca nu cumva punctul să fie acordat oponentei ei.

Shuai Zhang s-a plâns arbitrului, a fost fluierată de spectatori, apoi a făcut un atac de panică și s-a retras.

Gestul jucătoarei maghiare de a șterge urma cu un zâmbet pe față a fost aspru criticat pe rețelele sociale: "Ăsta trebuie să fie cel mai de jos nivel al fair play-ului".

Toth "won" this point and "won" this match but her reputation is ruined........... 🤢🤮🤢🤮 — Daria Saville (@Daria_gav) July 18, 2023

this is so so so so so so wrong. https://t.co/SatA2PQP8u — Daria Saville (@Daria_gav) July 18, 2023

This is so sad and unacceptable. https://t.co/NOdPYdAInH — Daria Abramowicz (@abramowiczd) July 18, 2023

It was absolutely IN. 🎾 Very poor skill umpire (where she identified for the ball mark??) 🎾 Very disgusting unsportswomanship behaviour by Amarissa Kiara Tóth by erasing the trace. https://t.co/CdZ8zWFeYD pic.twitter.com/oPXiTnGfNy — 禮(ハモ) (@Vestige_du_jour) July 18, 2023

