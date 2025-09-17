Fraudă uriașă cu vouchere pentru ambalaje. Trei persoane au încasat ilegal aproape 60.000 de lei. Ce metodă foloseau

Trei persoane din București au încasat ilegal suma de aproape 60.000 de lei, folosind vouchere pe baza cărora pretindeau că au predat ambalaje de tip SGR.

Potrivit procurorilor, cei trei inculpați au prezentat la un magazin mai multe serii de vouchere SGR și au pretins preschimbarea acestora în numerar, deși știau că acele vouchere și-au pierdut valabilitatea ca urmare a utilizării lor la un alt magazin, informează site-ul Stiripesurse la data de 17 septembrie 2025.

Pentru a obține pedepse mai blânde, cu suspendare, inculpații au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției.

„În acordurile de recunoaștere a vinovăției s-a reținut că în perioada august – septembrie 2024, cei trei inculpați, în prezent aflați sub măsura controlului judiciar, au falsificat prin contrafacere mai multe vouchere SGR (Sistemul de Garanție-Returnare) cu cod unic de bare/cod QR și, profitând de o lacună a sistemului informatic de evidență a încasării voucherelor, au prezentat mai multe serii de vouchere SGR cu cod unic de bare/cod QR, de 1.513 ori, apoi au pretins preschimbarea acestora în numerar, cunoscând că voucherele prezentate și-au pierdut valabilitatea ca urmare a utilizării lor la un alt punct de lucru al persoanei vătămate (lanț internațional de supermarketuri de tip discount), fiind produs un prejudiciu în cuantum total de 58.670 lei”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Ca urmare a încheierii acordurilor de recunoaștere a vinovăției, inculpații vor fi condamnați la pedepse cu închisoarea de 2 ani și 7 luni, respectiv 2 ani și 4 luni, sub forma "suspendării sub supraveghere" a executării pedepselor.

