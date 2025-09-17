Fraudă uriașă cu vouchere pentru ambalaje. Trei persoane au încasat ilegal aproape 60.000 de lei. Ce metodă foloseau

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 16:55
1491 citiri
Fraudă uriașă cu vouchere pentru ambalaje. Trei persoane au încasat ilegal aproape 60.000 de lei. Ce metodă foloseau
Ambalaje predate pentru reciclare - FOTO Facebook.com / RetuRO SGR

Trei persoane din București au încasat ilegal suma de aproape 60.000 de lei, folosind vouchere pe baza cărora pretindeau că au predat ambalaje de tip SGR.

Potrivit procurorilor, cei trei inculpați au prezentat la un magazin mai multe serii de vouchere SGR și au pretins preschimbarea acestora în numerar, deși știau că acele vouchere și-au pierdut valabilitatea ca urmare a utilizării lor la un alt magazin, informează site-ul Stiripesurse la data de 17 septembrie 2025.

Pentru a obține pedepse mai blânde, cu suspendare, inculpații au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției.

„În acordurile de recunoaștere a vinovăției s-a reținut că în perioada august – septembrie 2024, cei trei inculpați, în prezent aflați sub măsura controlului judiciar, au falsificat prin contrafacere mai multe vouchere SGR (Sistemul de Garanție-Returnare) cu cod unic de bare/cod QR și, profitând de o lacună a sistemului informatic de evidență a încasării voucherelor, au prezentat mai multe serii de vouchere SGR cu cod unic de bare/cod QR, de 1.513 ori, apoi au pretins preschimbarea acestora în numerar, cunoscând că voucherele prezentate și-au pierdut valabilitatea ca urmare a utilizării lor la un alt punct de lucru al persoanei vătămate (lanț internațional de supermarketuri de tip discount), fiind produs un prejudiciu în cuantum total de 58.670 lei”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Ca urmare a încheierii acordurilor de recunoaștere a vinovăției, inculpații vor fi condamnați la pedepse cu închisoarea de 2 ani și 7 luni, respectiv 2 ani și 4 luni, sub forma "suspendării sub supraveghere" a executării pedepselor.

Un nou tip de fraudă pe WhatsApp. ”Cei dragi” îți cer de urgență bani!
Un nou tip de fraudă pe WhatsApp. ”Cei dragi” îți cer de urgență bani!
Poliția Română a identificat o nouă metodă de fraudă prin intermediul aplicației WhatsApp. Primele cazuri au fost reclamate în județul Giurgiu, unde conturi false de WhatsApp (poza și...
Americanii vor folosi baza militară Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan a acceptat cererea SUA
Americanii vor folosi baza militară Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan a acceptat cererea SUA
Președintele României, Nicușor Dan, a acceptat cererea Statelor Unite de a folosi baza militară de la Mihail Kogălniceanu pentru a efectua misiuni în Orientul Mijlociu. Baza de la...
#ambalaje reciclabile, #SGR, #frauda, #garantie 50 bani, #returnare garantie, #Judecatoria Sectorului 1, #inselaciune, #recunoasterea vinovatiei , #frauda
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat din Romania, de la un salariu de 4.000 Euro, si a ajuns sa castige 60.000 Euro lunar si sa "straluceasca" in Champions League
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din Bucuresti

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Danemarca își consolidează apărarea în Groenlanda pe fondul tensiunilor geopolitice
  2. Încăierare cu săbii și cuțite pe o stradă comercială aglomerată. Două bande rivale s-au atacat una pe alta. Unde a avut loc scandalul VIDEO
  3. Alerte de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ploi torențiale, vijelii și grindină
  4. Rusia, nou atac la UE. Liderii europeni, acuzați că încearcă să transforme Ucraina "în războiul lui Trump"
  5. Zeci de percheziţii în Republica Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor. "Salarii de 100.000 de lei de la Şor"
  6. Cancelarul Merz avertizează ce consecințe ar avea o pace nefavorabilă impusă Ucrainei: "L-ar încuraja pe Putin să caute următoarea țintă"
  7. Un nou tip de fraudă pe WhatsApp. ”Cei dragi” îți cer de urgență bani!
  8. Studenții anunță proteste în toată țara față de măsurile de austeritate luate în Educație. Ce i-a supărat pe tineri
  9. Fraudă uriașă cu vouchere pentru ambalaje. Trei persoane au încasat ilegal aproape 60.000 de lei. Ce metodă foloseau
  10. "Georgescu ar putea fi numit purtător de cuvânt al Rusiei la București". Ironie fină a unui politolog la adresa fostului candidat suveranist la prezidențiale