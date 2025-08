Cel puțin 34 de oameni, printre care 8 copii, au murit după ce ambarcațiunea turistică pe care se aflau s-a răsturnat. Momentul tragediei, filmat VIDEO

Cel puţin 34 de persoane au murit după ce o ambarcaţiune turistică s-a răsturnat în Vietnam, relatează presa locală, citată de Sky News.

Wonder Sea transporta 53 de persoane, inclusiv cinci membri ai echipajului, când s-a răsturnat din cauza vântului puternic în golful Ha Long, sâmbătă, 19 iulie.

Accidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei locale 14:00 (7:00 GMT). Echipele de salvatori au găsit 11 supravieţuitori şi au recuperat 34 de cadavre, dintre care opt copii.

Autorităţile nu au confirmat încă detalii despre turişti, inclusiv naţionalitatea acestora, deoarece operaţiunea de salvare continuă.

Majoritatea pasagerilor erau turişti din Hanoi, inclusiv aproximativ 20 de copii.

🚨 Storm Hits Vietnam – 28 Dead as Boat Capsizes in Ha Long Bay

A powerful storm sweep through Vietnam has caused a deadly boat accident in Ha Long Bay.

The vessel, carrying 48 tourists and 5 crew members, capsized amid turbulent conditions.

Among those onboard were many… pic.twitter.com/TmJ5IFhCFE