Azerbaidjanul evacuează ambasada din Iran în regim de urgență. Relațiile dintre cele două țări s-au înrăutățit după "atacul terorist" din reprezentanța diplomatică VIDEO

Azerbaidjanul va evacua duminică, 29 ianuarie, personalul ambasadei și membrii familiilor acestora din Iran, a anunțat Ministerul de Externe de la Baku.

Anunțul vine la două zile după ce un bărbat înarmat a intrat în ambasadă și a împușcat un agent de securitate, rănind alte două persoane, într-un atac pe care Baku l-a catalogat drept „act terorist”.

Pe de altă parte, un atac masiv cu drone ar fi fost lansat spre orașe din Iran în cursul nopții de 28 spre 29 ianuarie de la o bază militară israeliană din Azerbaidjan, înrăutățind brusc relațiile diplomatice între cele două țări.

Poliția din Teheran a declarat că a arestat un suspect al atacului de vineri, 27 ianuarie, iar autoritățile iraniene au condamnat incidentul, dar au spus că bărbatul înarmat părea să fi avut un motiv personal, nu politic.

Incidentul a survenit pe fondul tensiunilor crescute între țările vecine cu privire la modul în care Iranul a tratat marea sa minoritate etnică azeră și asupra deciziei Azerbaidjanului din această lună de a numi primul său ambasador în Israel.

După atac, Ministerul de Externe azer a spus că l-a chemat pe ambasadorul Iranului la Baku pentru a cere dreptate și va evacua personalul ambasadei din Teheran. Nu a oferit alte detalii, inclusiv dacă ambasada va continua să funcționeze.

Anterior, ministerul azer a afirmat că atacul a fost rezultatul faptului că Teheranul nu a dat curs apelurilor sale pentru întărirea securității în amabasadă.

Imaginile CCTV l-au arătat pe atacator intrând forțat în clădirea ambasadei și trăgând în doi bărbați înainte ca un al treilea angajat al ambasadei să-l imobilizeze.

01/27/2023: An armed man stormed Azerbaijan Embassy in Iran and killed the head of security and wounded two guards.

01/28/2023: Azerbaijani embassy completely evacuated and multiple drone strikes target factories in Iran. Drones reportedly came Azerbaijan air space pic.twitter.com/wKBSIOt6EJ