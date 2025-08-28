Reacția ambasadei Bangladeshului după agresarea livratorului în București. Mesaj și pentru muncitorii aflați în România

Ambasada Bangladeshului a reacționat după incidentul de marți, 26 august, când un livrator din această țară a fost lovit în București de un tânăr român. Diplomații au mulțumit autorităților și românilor pentru reacțiile lor și au subliniat faptul că muncitorii din Bangladesh aduc o contribuție valoroasă societății și economiei românești.

În mesajul transmis joi, 28 august, pentru HotNews, ambasada Bangladeshului la București a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru poziția adoptată.

"Ambasada Bangladeshului la București transmite sincere mulțumiri Președintelui României pentru declarația sa oportună și principială prin care a condamnat agresiunea asupra unui cetățean din Bangladesh în noaptea de 26 august 2025 și pentru reafirmarea angajamentului durabil al României față de solidaritate, ospitalitate și toleranță.

Bangladesh și România au relații bilaterale excelente, susținute de o cooperare de lungă durată în domeniul educației, comerțului, mobilității forței de muncă și schimburilor culturale. Muncitorii expatriați din Bangladesh aduc o contribuție valoroasă societății și economiei românești, servind în același timp ca o punte vitală în consolidarea legăturilor de prietenie și parteneriat între cele două țări", se arată în comunicatul transmis de misiunea diplomatică a statului asiatic pentru sursa citată.

De asemenea, ambasada a transmis aprecieri poliției pentru intervenția rapidă de la fața locului.

"Ambasada apreciază sincer intervenția rapidă și decisivă a unui polițist român aflat în afara serviciului, care l-a imobilizat pe agresor și a asigurat arestarea acestuia. Ambasada mulțumește, de asemenea, autorităților și poporului român pentru sprijinul acordat victimei din Bangladesh în acest incident recent și tuturor cetățenilor din Bangladesh aflați în România, în general".

Reprezentanții diplomației din Bangladesh au avut un mesaj și pentru muncitorii aflați în România.

"Ambasada sfătuiește lucrătorii din Bangladesh aflați în România să nu se descurajeze din cauza acestui incident izolat și le cere să își continue munca cu încredere. Ambasada rămâne la dispoziția lor în orice moment și îi încurajează să se adreseze Ambasadei fără ezitare în cazul în care au nevoie de asistență sau sprijin", spune mesajul.

Un tânăr român a lovit cu pumnul în față, absolut neprovocat, un livrator de mâncare de origine asiatică, aflat în timpul serviciului, apoi i-a spus curierului că este un "invadator" și că trebuie să plece din România.

Agresorul și-a filmat atacul cu propriul telefon mobil, iar clipul video, obținut de poliție, a fost postat pe Internet de agentul Marian Godină.

Incidentul, produs în Sectorul 2 al Capitalei, a fost observat de un polițist, care a alergat imediat pentru a-l reține pe agresor. La fel de șocant ca atacul în sine a fost și modul cum a reacționat atacatorul în momentul în care și-a dat seama că va fi prins de polițist. "Stai pe loc, poliția!", strigă agentul. "Scuze, frate!", strigă agresorul. Apoi, acesta explică: "Îmi apăr țara".

Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

