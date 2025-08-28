Reacția ambasadei Bangladeshului după agresarea livratorului în București. Mesaj și pentru muncitorii aflați în România

Joi, 28 August 2025, ora 20:35
479 citiri
Livratorul lovit cu pumnul în față - Foto Facebook, Marian Godină
Ambasada Bangladeshului a reacționat după incidentul de marți, 26 august, când un livrator din această țară a fost lovit în București de un tânăr român. Diplomații au mulțumit autorităților și românilor pentru reacțiile lor și au subliniat faptul că muncitorii din Bangladesh aduc o contribuție valoroasă societății și economiei românești.
În mesajul transmis joi, 28 august, pentru HotNews, ambasada Bangladeshului la București a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru poziția adoptată.
"Ambasada Bangladeshului la București transmite sincere mulțumiri Președintelui României pentru declarația sa oportună și principială prin care a condamnat agresiunea asupra unui cetățean din Bangladesh în noaptea de 26 august 2025 și pentru reafirmarea angajamentului durabil al României față de solidaritate, ospitalitate și toleranță.
Bangladesh și România au relații bilaterale excelente, susținute de o cooperare de lungă durată în domeniul educației, comerțului, mobilității forței de muncă și schimburilor culturale. Muncitorii expatriați din Bangladesh aduc o contribuție valoroasă societății și economiei românești, servind în același timp ca o punte vitală în consolidarea legăturilor de prietenie și parteneriat între cele două țări", se arată în comunicatul transmis de misiunea diplomatică a statului asiatic pentru sursa citată.
De asemenea, ambasada a transmis aprecieri poliției pentru intervenția rapidă de la fața locului.
"Ambasada apreciază sincer intervenția rapidă și decisivă a unui polițist român aflat în afara serviciului, care l-a imobilizat pe agresor și a asigurat arestarea acestuia. Ambasada mulțumește, de asemenea, autorităților și poporului român pentru sprijinul acordat victimei din Bangladesh în acest incident recent și tuturor cetățenilor din Bangladesh aflați în România, în general".
Reprezentanții diplomației din Bangladesh au avut un mesaj și pentru muncitorii aflați în România.
"Ambasada sfătuiește lucrătorii din Bangladesh aflați în România să nu se descurajeze din cauza acestui incident izolat și le cere să își continue munca cu încredere. Ambasada rămâne la dispoziția lor în orice moment și îi încurajează să se adreseze Ambasadei fără ezitare în cazul în care au nevoie de asistență sau sprijin", spune mesajul.
Un tânăr român a lovit cu pumnul în față, absolut neprovocat, un livrator de mâncare de origine asiatică, aflat în timpul serviciului, apoi i-a spus curierului că este un "invadator" și că trebuie să plece din România.
Agresorul și-a filmat atacul cu propriul telefon mobil, iar clipul video, obținut de poliție, a fost postat pe Internet de agentul Marian Godină.
Incidentul, produs în Sectorul 2 al Capitalei, a fost observat de un polițist, care a alergat imediat pentru a-l reține pe agresor. La fel de șocant ca atacul în sine a fost și modul cum a reacționat atacatorul în momentul în care și-a dat seama că va fi prins de polițist. "Stai pe loc, poliția!", strigă agentul. "Scuze, frate!", strigă agresorul. Apoi, acesta explică: "Îmi apăr țara".
Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Livrator străin, bătut pe stradă în București
Ambasada Bangladeshului a reacționat după incidentul de marți, 26 august, când un livrator din această țară a fost lovit în București de un tânăr român. Diplomații au mulțumit...
Deputatul AUR Mohammad Murad spune că Dan Tanasă, colegul său deputat de la AUR „face o confuzie” între „imigrant” și „angajat” și este de părere că, dacă ar pleca din România...
Președintele României, Nicușor Dan, a intervenit și el în scandalul livratorului asiatic lovit de un tânăr român pe străzile Capitalei. Dan a condamnat "cu fermitate agresiunea asupra unui...
Deputatul Alexandru Muraru anunţă joi, 28 august, că a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, pentru incitare la ură, arătând că afirmaţiile publice ale acestuia,...
Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) a condamnat joi, 28 august, în cei mai fermi termeni, agresiunea incalificabilă la care a fost supus un livrator de origine asiatică, un...
Polițistul Andrei Jianu, cel care l-a imobilizat pe agresorul livratorului lovit miercuri, 27 august, în București, a povestit cum s-au întâmplat lucrurile.
”După terminarea programului...
Profesorul Cristian Preda a avut o reacție dură după incidentul în care un livrator de mâncare de origine străină a fost lovit în plină stradă de un bărbat care i-a zis să plece din...
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea spune, joi, că agresiunea la adresa livratorului străin nu probează un “val de ură” şi nici nu are legătură cu AUR. Acesta lasă să se...
Președintele AUR, George Simion, a intervenit în scandalul muncitorilor veniți din Asia în România.
Simion a distribuit inițial pe pagina sa de Facebook o postare în care sunt surprinși...
Deputatul AUR, Dan Tanasă, acuză o „regie” în legătură cu clipul apărut miercuri pe rețelele sociale în care un livrator străin a fost agresat de un român pe stradă. După ce numele...
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că delirul naţionalist şi poziţionările extremiste nu trebuie tolerate nici pe reţelele sociale şi nici în Parlament, el acuzând că...
Polițistul Marian Godină, cel care a făcut public cazul livratorului străin atacat de un bărbat pe stradă, a postat o imagine cu polițistul care l-a prins pe agresor.
"Agresorul...
Un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de un polițist aflat în timpul liber, în timp ce agresa un cetățean străin, imaginile filmate de...
România are un deficit de forță de muncă, doar pentru domeniul infrastructurii, de 400.000 de lucrători, iar în topul preferințelor patronilor se află muncitorii nepalezi, pentru că...
Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a acuzat partidul lui George Simion că vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței, el afirmând că atacul la adresa...
Un tânăr român a lovit cu pumnul în față, absolut neprovocat, un livrator de mâncare de origine asiatică, aflat în timpul serviciului, apoi i-a spus curierului că este un "invadator" și...
Analistul economic Andrei Caramitru explică, în stilul său tranșant, cum s-a ajuns ca un livrator nepalez, aflat în timpul serviciului, să fie lovit, fără niciun motiv, de un tânăr...