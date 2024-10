Explozii lângă ambasada Israelului din Copenhaga, în aceeași zonă cu cea a României. O școală evreiască a fost închisă

Poliția daneză a lansat miercuri, 2 octombrie, o ancheta după două explozii din apropierea ambasadei Israelului din Copenhaga pe timpul nopții. Autoritățile au izolat o zonă mare din cartierul de lux, unde se află și ambasada României.

”Nimeni nu a fost rănit şi desfăşurăm primele investigaţii la faţa locului”, anunţă pe X Poliţia din Copenhaga.

”O posibilă legătură cu Ambasada Israelului, situată în zonă, face obiectul unei anchete”, anunţă poliţia.

Ambasadorul Israelului în Danemarca David Akov se declară miercuri, pe X, ”îngrozit” de incidentul care a avut loc în apropierea Ambasadei israeliene în urmă cu câteva ore.

”Avem în întregime încredere în autorităţile daneze şi poliţie în ancheta lor”, scrie el.

Poliţia daneză anunţă miercuri că anchetează cu privire la două ”explozii” - fără victime - în apropierea sediului Ambasadei Israelului, situată la periferia de nord a Copenhagăi.

Cursurile unei școli evreiești din același cartier au fost suspendate miercuri, potrivit Deutsche Welle.

Update: during the night, explosions were heard near the embassy of Israel in Copenhagen.

‘The embassy was closed, the embassy staff is unharmed and there is no damage to the embassy building.’

The incident is being handled and investigated by the Danish authorities.

