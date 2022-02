Ambasada Rusiei la București a postat pe Facebook un anunț în care încearcă să acrediteze fapte total diferite legate de măcelul de pe Insula Șerpilor.

Insula Șerpilor, teritoriu ucrainean aflat la 44 de kilometri distanță de Sulina, a fost cucerit de forțele armate ruse, după un atac cu rachete căruia i-au căzut victime toți cei 13 soldați încartiruiți acolo.

Informația a fost transmisă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a adăugat "Toți polițiștii de frontieră au murit eroic, dar nu au cedat. Li se va acorda titlul de Erou al Ucrainei postum".

Ulterior, a apărut pe rețele sociale o înregistrare filmată de soldatul ucrainean care a avut ultimul dialog cu militarii ruși de pe Moscova, nava-amiral a flotei rusești trimisă să cucerească insula.

Militarii ruși le cer ucrainenilor să se predea pașnic, dar liderul grupării de pe insulă le răspunde cu o înjurătură comună în limba rusă: "Nava militară rusească, mergi în p..ă!".

It appears one of the Russian ships that targeted the Ukrainian soldiers on Snake Island was the Black Sea Fleet’s flagship the Moskva Project 1164 cruiser. https://t.co/s53dxD01mf pic.twitter.com/z5bbFJWzrs