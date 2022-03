Rusia, umilită la Lisabona: culorile drapelului ucrainean proiectate pe clădirea ambasadei Moscovei

Poporul ucrainean a stârnit admirația întregii lumi, după rezistența eroică în fața invadatorilor ruși, după 18 zile de război.

Un gest al autorităților din Portugalia a provocat mânia ambasadorului rus la Lisabona: fațada clădirii în care funcționează ambasada a fost luminată în albastru și galben, culorile drapelului ucrainean.

Se pare că ambasadorul este „apoplectic”, comentează jurnalistul britanic Roger Hutchinson pe Twitter.

The Russian Embassy in Lisbon. Two neighbouring houses are projecting the blue and yellow onto its facade. The ambassador is reportedly “apoplectic”. pic.twitter.com/KHR2ANYbhh