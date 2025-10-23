Un bărbat drogat a încercat să forțeze intrarea cu mașina în Ambasada Rusiei la București. S-a oprit doar după ce a fost somat

Un bărbat drogat a încercat să forțeze intrarea cu mașina în Ambasada Rusiei la București. S-a oprit doar după ce a fost somat
Ambasada Rusiei la București FOTO captură TVR

Un bărbat de 53 de ani a încercat să pătrundă cu mașina în incinta Ambasadei Rusiei din București, în jurul orei 03:15, dar a fost oprit la timp de un jandarm aflat în postul de pază. Incidentul, produs joi dimineața, a fost gestionat rapid cu sprijinul echipajelor de jandarmerie și al Serviciului Român de Informații, fără ca securitatea obiectivului să fie afectată sau să fie înregistrate victime.

Jandarmul aflat în postul de pază a somat persoana respectivă, reușind să o oprească înainte de a intra în perimetrul obiectivului.

La vederea forțelor de ordine, bărbatul a încercat să părăsească zona cu autovehiculul, dar a fost blocat de echipajele de intervenție. După somații repetate, acesta a coborât din mașină și a fost imobilizat, arată G4Media.

Un echipaj de la poliția rutieră, ajuns la fața locului, a constatat că bărbatul, un cetățean român de 53 de ani, avea permisul de conducere suspendat. Testele ulterioare au indicat prezența a două substanțe interzise în organism: benzodiazepină și amfetamină.

Bărbatul a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea de probe biologice și, ulterior, la sediul Brigăzii Rutiere, unde se vor efectua verificări suplimentare și se vor dispune măsurile legale.

