Concurs de geografie organizat de Federația Rusă la București FOTO /Ambasada Rusiei în România

Ambasada Federației Ruse în România a anunțat organizarea unui concurs de geografie la finalul toamnei în București. În anunțul publicat marți, 23 septembrie, reprezentanții diplomației Kremlinului promit o „acțiune educațională internațională”, care vizează numai geografia Rusiei, alături de ceai fierbinte și „cadouri memorabile” pentru toți participanții.

„Invităm toți cunoscătorii și iubitorii de geografie să participe la acțiunea educațională internațională anuală „Dictarea Geografică”, organizată de Societatea Geografică Rusă. În cei 10 ani de existență a Dictării, peste patru milioane de persoane din întreaga lume au participat la aceasta”, au transmis reprezentanții Ambasadei Moscovei la București.

Alături de zeci de „întrebări interesante” despre geografia Rusiei, participanților li se promite ceai fierbinte și dulciuri.

„Profitați de ocazia de a vă alătura acestui eveniment – testați-vă și îmbogățiți-vă cunoștințele despre geografia Rusiei! Vă așteaptă nu numai zeci de întrebări interesante pe teme geografice, ci și ceai fierbinte cu dulciuri”, continuă mesajul Ambasadei Rusiei.

Fostul agent KGB și FSB Alexander Litvinenko, care a dezertat în Marea Britanie, a fost ucis prin otrăvire cu un izotop radioactiv în ceai în 2006, iar anchetatorii au confirmat în 2015 că a fost vorba de un ordin de la Moscova. Principalul opozant al lui Putin, Aleksei Navalnîi, mort în închisoare, ar fi fost și el otrăvit cu ceai în 2020 de către Kremlin, au acuzat atunci apropiații lui.

„La finalul Dictării, fiecare participant va primi un cadou memorabil”, mai promit reprezentanții ambasadei în anunț.

Nu este anunțat dacă vor fi întrebări și despre teritoriile anexate ilegal de la Ucraina, care nu sunt recunoscute internațional ca fiind ale Rusiei dar care au fost deja incluse pe hărțile rusești oficiale.

Evenimentul va avea loc la Clubul Rus - Русский клуб de pe lângă Ambasada Federației Ruse în România, pe 30 noiembrie, ora 11:30, în București, str. Gheorghe Brătianu 54.

La eveniment ar putea participa și europarlamentara Diana Șoșoacă, cunoscută pentru aparițiile ei la evenimentele organizate de Ambasada Federației Ruse.

