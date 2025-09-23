Ambasada Rusiei invită românii la un concurs cu premii. Promite și ceai fierbinte pentru participanți

Autor: Aniela Manolea
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 15:05
903 citiri
Ambasada Rusiei invită românii la un concurs cu premii. Promite și ceai fierbinte pentru participanți
Concurs de geografie organizat de Federația Rusă la București FOTO /Ambasada Rusiei în România

Ambasada Federației Ruse în România a anunțat organizarea unui concurs de geografie la finalul toamnei în București. În anunțul publicat marți, 23 septembrie, reprezentanții diplomației Kremlinului promit o „acțiune educațională internațională”, care vizează numai geografia Rusiei, alături de ceai fierbinte și „cadouri memorabile” pentru toți participanții.

„Invităm toți cunoscătorii și iubitorii de geografie să participe la acțiunea educațională internațională anuală „Dictarea Geografică”, organizată de Societatea Geografică Rusă. În cei 10 ani de existență a Dictării, peste patru milioane de persoane din întreaga lume au participat la aceasta”, au transmis reprezentanții Ambasadei Moscovei la București.

Alături de zeci de „întrebări interesante” despre geografia Rusiei, participanților li se promite ceai fierbinte și dulciuri.

„Profitați de ocazia de a vă alătura acestui eveniment – testați-vă și îmbogățiți-vă cunoștințele despre geografia Rusiei! Vă așteaptă nu numai zeci de întrebări interesante pe teme geografice, ci și ceai fierbinte cu dulciuri”, continuă mesajul Ambasadei Rusiei.

Fostul agent KGB și FSB Alexander Litvinenko, care a dezertat în Marea Britanie, a fost ucis prin otrăvire cu un izotop radioactiv în ceai în 2006, iar anchetatorii au confirmat în 2015 că a fost vorba de un ordin de la Moscova. Principalul opozant al lui Putin, Aleksei Navalnîi, mort în închisoare, ar fi fost și el otrăvit cu ceai în 2020 de către Kremlin, au acuzat atunci apropiații lui.

„La finalul Dictării, fiecare participant va primi un cadou memorabil”, mai promit reprezentanții ambasadei în anunț.

Nu este anunțat dacă vor fi întrebări și despre teritoriile anexate ilegal de la Ucraina, care nu sunt recunoscute internațional ca fiind ale Rusiei dar care au fost deja incluse pe hărțile rusești oficiale.

Evenimentul va avea loc la Clubul Rus - Русский клуб de pe lângă Ambasada Federației Ruse în România, pe 30 noiembrie, ora 11:30, în București, str. Gheorghe Brătianu 54.

La eveniment ar putea participa și europarlamentara Diana Șoșoacă, cunoscută pentru aparițiile ei la evenimentele organizate de Ambasada Federației Ruse.

”Ne termină rușii, ne blochează plățile în trei zile.” Mugur Isărescu, despre riscurile introducerii unui euro digital
”Ne termină rușii, ne blochează plățile în trei zile.” Mugur Isărescu, despre riscurile introducerii unui euro digital
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a vorbit marţi, 23 septembrie, despre procesul de introducere a unui euro digital şi spune că acesta nu ar înlocui numerarul...
Siegfried Mureșan spune că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri. „Kremlinul vrea să o țină slabă”
Siegfried Mureșan spune că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri. „Kremlinul vrea să o țină slabă”
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan afirmă că teama Rusiei este că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri. Mureșan mai...
#ambasada Rusiei, #geografie, #Rusia, #Alexander Litvinenko, #navalnii, #putin ceai, #harta rusia, #teritorii anexate , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, dupa gestul facut de spaniol la finalul ceremoniei
ObservatorNews.ro
7.500 de romani au castigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plati sumele
DigiSport.ro
Camerele au surprins totul: gestul facut de Lamine Yamal, imediat dupa finalul ceremoniei de la Balonul de Aur

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Laser îndreptat către elicopterul lui Trump. Suspectul se afla lângă Casa Albă: „A cauzat un risc de orbire temporară”
  2. Ambasada Rusiei invită românii la un concurs cu premii. Promite și ceai fierbinte pentru participanți
  3. ONU denunță torturarea „sistematică” a deținuților civili ucraineni de către armata rusă. Prizonierii au fost bătuți crunt cu bastoane și electrocutați
  4. Unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri din Europa, prins în România. Transporta cocaină cu o mașină folosită la ride-sharing
  5. Un politician pro-Putin din Republica Moldova a fost luat în spațiu de interlopi ca să își facă buletin românesc. Zeci de percheziții la Iași
  6. O româncă a murit în timp ce făcea baie în mare, pe o plajă din Italia. Femeia împlinea 64 de ani chiar miercuri
  7. Macron, pus să meargă pe jos de Trump. Coloana oficială i-a fost blocată în New York: „Totul este închis pentru tine” VIDEO
  8. Un bărbat de 58 de ani a murit după ce a căzut de pe trotineta electrică. El se afla de mai multe zile la ATI
  9. Putin este cu degetul pe butonul nuclear. Riscul unui accident este enorm. Analiza unui spion militar american dă fiori întregii lumi
  10. Efectele jucăriei kendama asupra copiilor. Psiholog: „Oferă un sentiment de apartenență și dezvoltă toleranța la frustrare”