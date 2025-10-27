Medicul implicat în incidentul de la Ambasadei Rusiei a povestit cum a ajuns erou negativ. "M-am încurcat. Nu mai știu Bucureștiul"

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au clasat dosarul medicului stomatolog despre care s-a spus că ar fi vrut, săptămâna trecută, să lovească cu maşina poarta de acces auto a sediului Ambasadei Rusiei din Bucureşti.

În urma anchetei, procurorii spun că şoferul respectiv nu consumase droguri sau substanţe psihoactive şi avea dreptul să conducă, chiar dacă avea permisul de conducere suspendat.

Contactat luni, 27 ocrombrie, de HotNews, medicul a spus că a ajuns la Ambasada Federației Ruse dintr-o eroare a GPS-ului, el neavând nicio legătură cu instituția: „Softul de la GPS-ul de Toyota a fost de vină, așa m-am încurcat (…) Mi-am dat seama la un moment dat că nu mai știu Bucureștiul, după atâția ani cât am fost student acolo”.

De altfel, medicul stomatolog a declarat, la câteva zile după incident, că nu a vrut să pătrundă forţat în curtea ambasadei, ci doar să întoarcă maşina în dreptul imobilului. În timpul manevrei, un jandarm aflat la postul de pază din exteriorul ambasadei ar fi interpretat gestul ca un incident de securitate şi l-a somat să se oprească. Medicul stomatolog s-ar fi speriat şi a ieşit din maşină, fiind imobilizat de forţele de ordine.

După incident, Brigada Rutieră a Capitalei a deschis pe numele stomatologului un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducere a unui vehicul sub influența altor substanțe.

Bărbatul spune, însă, că era în regulă cu toate actele, dar că s-a speriat de intervenția jandarmilor.

„Eu vă spun că aveam dreptul să conduc, pentru că aveam o dovadă. Nu am găsit-o în momentul în care a trebuit să o prezint, probabil nu a fost introdusă în baza de date națională”.

De asemenea, medicul a declarat că nu consumă droguri sau alcool, deoarece oricând pot apărea incidente medicale care ar putea necesita prezența sa.

„După ce s-au lămurit lucrurile, au înțeles că sunt medic, au văzut oamenii că nu este nicio problemă. Din punct de vedere al procedurii, poliția și parchetul s-au purtat cu mine ireproșabil. Nu mi-au restricționat niciun drept cetățenesc. O singură întrebare le-am pus. „Sunt arestat?” Răspunsul a fost nu. (…) A fost un cumul de neînțelegeri”, a declarat el.

