Petiție pentru redenumirea străzii pe care se află Ambasada Rusiei la Berlin: ”Volodimir Zelenski Square 1-3”

În spațiul public a apărut o petiție prin care se cere redenumirea adresei la care se află Ambasada Rusiei în Berlin.

Mai exact, autorii petiției solicită schimbarea numelui străzii în ”Volodimir Zelenski Square 1-3”, potrivit Nexta.

Petiția urmează să ajungă la Camera Deputaților și la Senatul Berlinului.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

A petition for renaming the address of the #Russian Embassy in #Berlin appeared. The authors of the petition propose to rename the address to "Volodymyr #Zelenskyy Square 1-3". The petition will go to the Chamber of Deputies and the Senate of Berlin. pic.twitter.com/m4gTFhqVF0