Criza bugetară din SUA lovește până și pagina de Facebook a Ambasadei de la București: "În lipsa fondurilor, nu va mai fi actualizată"

Ambasada Statelor Unite în București a anunțat miercuri, 1 octombrie, că își suspendă activitatea pe rețelele sociale din cauza blocajului financiar care afectează administrația federală a SUA.

Decizia vine ca efect direct al paraliziei guvernamentale („shutdown”) instituită la miezul nopții, după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au ajuns la un acord privind bugetul federal.

„În lipsa fondurilor alocate pentru desfășurarea activității, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activității, cu excepția mesajelor urgente de securitate și siguranță.

În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfășurarea activității, în măsura posibilităților. Nu vom actualiza această pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate și siguranță. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați travel.state.gov”, a transmis U.S. Embassy Bucharest, pe pagina de Facebook.

Ads

Criza bugetară majoră

Paralizia guvernamentală din Statele Unite a devenit realitate de la miezul nopții, după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au reușit să ajungă la un compromis privind bugetul federal.

Shutdown-ul are efect imediat asupra activității guvernului american, aproximativ 750.000 de funcționari fiind trimiși acasă, servicii esențiale fiind afectate. Spre deosebire de blocajele bugetare anterioare, actualul shutdown este marcat de amenințarea președintelui Donald Trump că va concedia definitiv angajați federali dacă nu se adoptă rapid un acord bugetar.

Printre serviciile care vor continua să funcționeze se numără Administrația pentru Securitate Socială, Medicare, Medicaid, Serviciul Poștal al SUA, controlorii de trafic aerian și majoritatea angajaților TSA. În schimb, numeroase agenții federale își vor suspenda activitatea sau vor reduce personalul, ceea ce va afecta printre altele publicarea unor date economice, procesarea unor cereri și aprobarea unor împrumuturi pentru întreprinderi mici.

Shutdown-ul este efectul expirării actului de finanțare provizorie la 30 septembrie și a lipsei unui acord între democrați și republicani privind prelungirea bugetului.

Ads