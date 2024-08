Oficial SUA la Moscova, convocat la Ministerul rus de Externe. Este al doilea diplomat străin ”certat” de Kremlin pentru reportaje ale jurnaliștilor în Kursk

Rusia a anunţat marţi, 20 august, convocarea unei diplomate a ambasadei SUA la Moscova, Stephanie Holmes, care deţine funcţia de însărcinat cu afaceri şi conduce misiunea diplomatică americană în lipsa ambasadorului, pentru a-i transmite un protest după ce mai mulţi jurnalişti ai unor mass-media americane au intrat în teritoriile ocupate de Ucraina în provincia rusă Kursk şi au transmis de acolo reportaje, relatează AFP.

"Au fost exprimate proteste puternice împotriva acţiunilor provocatoare ale reporterilor americani care au intrat ilegal în regiunea Kursk pentru a acoperi în mod propagandistic crimele regimului de la Kiev", a anunţat Ministerul rus de Externe pe Telegram.

Acesta mai menţionează că a protestat şi împotriva "participării PMC (companiilor militare private n. red.) americane" în ofensiva ucraineană din Kursk, MAE rus susţinând astfel că mercenari americani iau parte la această operaţiune. Acţiunile acestora, continuă ministerul rus, "dovedesc clar implicarea Statelor Unite ca participant direct în conflict".

După mai multe luni în care a pierdut teren în faţa trupelor ruse pe frontul principal din estul Ucrainei, armata ucraineană a pătruns pe 6 august în regiunea rusă de graniţă Kursk, unde armata rusă era slab desfăşurată. Până luni, după cum a susţinut preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, trupele ucrainene ocupaseră în Kursk un teritoriu de 1.250 de kilometri pătraţi şi 92 de aşezări.

#Russian Ministry of Foreign Affairs summoned #US Chargé d'Affaires Stephanie Holmes over US reporters' actions in the #Kursk Region, APA reports RIA Novosti. pic.twitter.com/b1Qt5Oqftf