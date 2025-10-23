Schema prin care Coreea de Nord a făcut afaceri pe teritoriul României. Țara noastră este una dintre puținele țări din UE care încă au o ambasadă a Coreei de Nord

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 09:22
314 citiri
Schema prin care Coreea de Nord a făcut afaceri pe teritoriul României. Țara noastră este una dintre puținele țări din UE care încă au o ambasadă a Coreei de Nord
Liderul nord-coreean FOTO:X/@TweeterAlliss

O anchetă jurnalistică arată cu regimul din Coreea de Nord a pus în practică la București o schemă imobiliară, după primul val de sancțiuni internaționale.

Ambasada a închiriat blocul de protocol, pe care îl are în curtea reprezentanței diplomatice de lângă parcul Herăstrău, unei companii românești, care apoi l-a subînchiriat către zeci de firme și persoane fizice, arată investigația RISE Project.

Coreea de Nord are ambasada în zona de nord a Capitalei, lângă Parcul Herăstrău. Imobilul a fost dat misiunii diplomatice „în folosință gratuită” pentru 90 de ani, din 1977, de către regimul Ceaușescu. Iar terenul aparține statului român.

În curtea ambasadei, se află un bloc de protocol, care a devenit centrul unei afaceri imobiliare, potrivit sursei citate. Contractul a fost încheiat în 2011. Valoarea: 10.000 de euro pe lună, 5.000 de euro pentru bloc și încă pe atât pentru terenul de sub clădire.

„Sunt în total 25 de apartamente. Am descoperit că o singură firmă a primit de la regimul nord-coreean dreptul să închirieze toate apartamentele din bloc. Banii sunt încasați direct de firma IMA Partners SRL, care are un contract exclusivist, parafat încă din 2011 direct cu Guvernul de la Phenian, pentru tot blocul din perimetrul ambasadei”, scrie publicația.

Compania este administrată de Marius Iliev, 68 de ani, un om de afaceri implicat în mai multe companii producătoare de vin, energie verde și imobiliare.

Contactat telefonic de sursa citată, Marius Iliev susține însă că n-a mai plătit chirie în ultimii ani din cauza sancțiunilor internaționale, dar nu-și mai amintește sigur de când: „7-8 ani, ceva de genul ăsta, poate mai bine”.

În bloc a locuit în ultimii trei ani candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, 61 de ani, nominalizat săptămâna trecută.

În prima sa apariție la TV după desemnare, Munteanu a declarat că s-a mutat de la Kiev la București după invazia rusă în Ucraina.

România este una dintre puținele țări din UE care încă au o ambasadă a Coreei de Nord. Țara noastră a fost și ultimul stat european care și-a închis ambasada de la Phenian, în octombrie 2021.

Rețeaua de gulaguri secrete ale lui Kim Jong-un unde zeci de mii de oameni sunt încarcerați. „Mai rău decât în lagărele naziste”
Rețeaua de gulaguri secrete ale lui Kim Jong-un unde zeci de mii de oameni sunt încarcerați. „Mai rău decât în lagărele naziste”
Un nou raport detaliază existența unui sistem extins de lagăre de prizonieri politici în Coreea de Nord, unde aproximativ 65.000 de persoane ar fi supuse la muncă forțată, tortură, foamete...
Pericol pentru Coaliție. Bolojan, lovit de un nou test dur: „Un candidat independent ar putea răsturna calculele în București”
Pericol pentru Coaliție. Bolojan, lovit de un nou test dur: „Un candidat independent ar putea răsturna calculele în București”
Ziare.com a luat legătura cu Cristian Pîrvulescu, politolog și decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, pentru a ne explica în ce măsură se va fragiliza Coaliția chiar...
#ambasada, #Coreea de Nord, #schema imobiliara , #Coreea de Nord
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Beat la volan, fotbalistul roman s-a izbit cu masina de un stalp din centrul orasului. Ce alcoolemie avea
ObservatorNews.ro
"Oferta" primita de locatarii blocului din Rahova: devin chiriasi pana isi cumpara iar apartamentul
DigiSport.ro
Au cerut oficial la UEFA excluderea FCSB-ului din cupele europene!

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Poliția a deschis focul asupra unor militari care participau la un exercițiu, după ce localnicii au reclamat prezența unor persoane înarmate. Unde s-a produs incidentul bizar
  2. Schema prin care Coreea de Nord a făcut afaceri pe teritoriul României. Țara noastră este una dintre puținele țări din UE care încă au o ambasadă a Coreei de Nord
  3. Comuna din România care are datorii de 7,5 milioane de lei, dar și 50 de angajați. Cu toate acestea, primarul și-a majorat salariul
  4. Kievul, sub asaltul Rusiei pentru a doua noapte la rând. Dronele Kremlinului au avariat mai multe clădiri VIDEO/FOTO
  5. Un șofer român a dat peste cap radarul polițiștilor austrieci. Cu ce viteză a fost prins în drum spre Ungaria. Legea prevede confiscarea mașinilor șoferilor vitezomani
  6. România, sub "Cod roșu de explozie socială". Avertismentul lansat de un expert în sondarea populației despre cota la care au ajuns nemulțumirile românilor
  7. Prima țară din Europa care va avea taxiuri fără șofer. Ce alte state vor avea „robotaxiuri”
  8. Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele
  9. Așa arată și se simte iadul pentru sute de soldați ruși, izolați pe „insulele morții”. Luptă pentru supraviețuire, în timp ce riscă să moară de foame sau să fie țintiți de drone VIDEO
  10. Procurorii americani au retras acuzațiile împotriva șefilor unei companii românești care are contracte de 90 de milioane de dolari cu Pentagonul. În România, ancheta continuă