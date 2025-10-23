Schema prin care Coreea de Nord a făcut afaceri pe teritoriul României. Țara noastră este una dintre puținele țări din UE care încă au o ambasadă a Coreei de Nord

O anchetă jurnalistică arată cu regimul din Coreea de Nord a pus în practică la București o schemă imobiliară, după primul val de sancțiuni internaționale.

Ambasada a închiriat blocul de protocol, pe care îl are în curtea reprezentanței diplomatice de lângă parcul Herăstrău, unei companii românești, care apoi l-a subînchiriat către zeci de firme și persoane fizice, arată investigația RISE Project.

Coreea de Nord are ambasada în zona de nord a Capitalei, lângă Parcul Herăstrău. Imobilul a fost dat misiunii diplomatice „în folosință gratuită” pentru 90 de ani, din 1977, de către regimul Ceaușescu. Iar terenul aparține statului român.

În curtea ambasadei, se află un bloc de protocol, care a devenit centrul unei afaceri imobiliare, potrivit sursei citate. Contractul a fost încheiat în 2011. Valoarea: 10.000 de euro pe lună, 5.000 de euro pentru bloc și încă pe atât pentru terenul de sub clădire.

„Sunt în total 25 de apartamente. Am descoperit că o singură firmă a primit de la regimul nord-coreean dreptul să închirieze toate apartamentele din bloc. Banii sunt încasați direct de firma IMA Partners SRL, care are un contract exclusivist, parafat încă din 2011 direct cu Guvernul de la Phenian, pentru tot blocul din perimetrul ambasadei”, scrie publicația.

Compania este administrată de Marius Iliev, 68 de ani, un om de afaceri implicat în mai multe companii producătoare de vin, energie verde și imobiliare.

Contactat telefonic de sursa citată, Marius Iliev susține însă că n-a mai plătit chirie în ultimii ani din cauza sancțiunilor internaționale, dar nu-și mai amintește sigur de când: „7-8 ani, ceva de genul ăsta, poate mai bine”.

În bloc a locuit în ultimii trei ani candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, 61 de ani, nominalizat săptămâna trecută.

În prima sa apariție la TV după desemnare, Munteanu a declarat că s-a mutat de la Kiev la București după invazia rusă în Ucraina.

România este una dintre puținele țări din UE care încă au o ambasadă a Coreei de Nord. Țara noastră a fost și ultimul stat european care și-a închis ambasada de la Phenian, în octombrie 2021.

