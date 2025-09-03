Reacția Ambasadei Chinei în România după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară a lui Xi Jinping

Oficiali de la Ambasada Chinei la București au avut o reacție publică după ce foștii premieri ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară a lui Xi Jinping din China și au fost fotografiați alături de Putin și Kim.

„Mulțumiri foștilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație, şi anume comemorarea a 80 de ani de la victoria poporului chinez în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze şi a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial Antifascist”, scriu reprezentanți ai Ambasadei Chinei la București, pe pagina de Facebook.

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase s-au întâlnit în China cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Dăncilă și Năstase s-au prezentat la ceremonia din Beijing în calitate de foști premieri ai României, a transmis diplomația chineză.

La evenimentul găzduit de către liderul chinez au mai luat parte, printre alții: regele Cambodgiei, președintele Vietnamului, președintele Indoneziei, premierul Malaeziei, președintele Mongoliei, premierul Pakistanului, premierul Nepalului, președintele Uzbekistanului, președintele Tadjikistanului, președintele Turkmenistanului, președintele din Congo, președintele din Zimbabwe, premierul Slovaciei, premierul din Singapore, președintele Serbiei, președintele Cubei, președintele azer, președintele iranian, un vicepremier bulgar, un fost premier al Japoniei, un fost premier al Belgiei, un fost premier al Greciei, un fost premier al Italiei, un fost premier din Noua Zeelandă, un fost ministru de Externe al Australiei.

Poziția MAE

Prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în China, unde președintele Xi l-a așteptat pe Putin pe covorul roșu, reprezintă un aspect care a scandalizat MAE.

Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, pune la zid foștii premieri care s-au fotografiat alături de Putin, Xi și Kim Jong-un.

Reacția lui Adrian Năstase

Fostul premier Adrian Năstase vine cu primele precizări, după ce a fost criticat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) în urma apariției sale de la Beijing, alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

Năstase ține să precizeze pentru MAE că evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova.

”⁠Cred că MAE nu a înțeles; evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova”, este una dintre ideile transmise miercuri, 3 septembrie, Adrian Năstase pe blogul său.

Reacția Vioricăi Dăncilă

Fostul premier Viorica Dăncilă spune că ar vrea s-o vadă și pe doamna ministru de Externe Oana Țoiu că interacționează cu lideri importanți.

„Eu văd criticile. Aș vrea să văd liderii actuali, să o văd pe doamna ministru că interacționează cu liderii politici importanți. Numai așa putem sta la masa negocierilor, având dialog cu lideri importanți. Fără dialog, se va întâmpla ca până acum: să rămânem în plan secund”, a declarat Dăncilă pentru Gândul.ro.

