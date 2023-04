Ambasadoarea României la New Delhi, surprinsă când dansa pe muzica tradiţională indiană la o petrecere pentru diplomați străini VIDEO

Un videoclip în care ambasadoarea României la New Delhi, Daniela Sezonov Ţane, cântă și dansează pe muzica tradiţională indiană cu ocazia unei sărbători au fost distribuite pe reţelele sociale.

Potrivit imaginilor, ambasadoarea şi ceilalţi invitaţi au dansat pe muzică tradiţională cu ocazia sărbătorii Baishakhi.

La sărbătoare au fost mai mulţi ambasadori, fiind distribuite imagini cu ei dansând sau bătând din palme în ritmul muzicii.

Ambassadors of Bulgaria, Rwanda, Romania dance during Baisakhi celebrations organised by MoS MEA @M_Lekhi in Delhi pic.twitter.com/IkB19GTs6b