Cine este Georgette Mosbacher, favorită pentru postul de ambasador al SUA la București. A primit distincții importante pentru activitatea sa

Georgette Mosbacher, în vârstă de 78 de ani, fostă ambasadoare a Statelor Unite în Polonia și donatoare importantă a Partidului Republican, este considerată favorită pentru postul de ambasador al SUA la București, potrivit unor surse diplomatice citate de G4Media.ro.

Mosbacher a fost prima femeie care a ocupat funcția de ambasador al SUA în Polonia între 2018 și 2020, numită în timpul mandatului președintelui Donald Trump. Cariera sa înainte de serviciul public a fost marcată de succes în industria cosmetică, fiind director executiv și proprietar al companiei La Prairie, precum și lider al companiei Borghese, Inc.

Pe plan diplomatic, Georgette Mosbacher a gestionat probleme cruciale de securitate în Europa Centrală și a susținut activ Inițiativa celor Trei Mări, un proiect sprijinit de Atlantic Council care are ca scop consolidarea relațiilor transatlantice, stimularea creșterii economice și contracararea influenței Rusiei și Chinei în regiune. „Această inițiativă este o prioritate strategică pentru stabilitatea și dezvoltarea Europei Centrale”, se arată într-un CV public.

Printre realizările sale notabile din mandatul de ambasador în Polonia se numără încheierea unui acord extins de cooperare în domeniul apărării cu SUA, stabilirea unui calendar pentru construcția sitului de apărare antirachetă al NATO și admiterea Poloniei în Programul de scutire de vize al SUA, după ani de blocaje birocratice.

Georgette Mosbacher a primit distincții importante pentru activitatea sa, inclusiv Marea Cruce a Ordinului de Merit al Republicii Polone și Medalia de Serviciu Public Distins al Departamentului Armatei SUA.

Pe lângă cariera sa diplomatică și antreprenorială, Mosbacher este o susținătoare activă a veteranilor militari și a emancipării femeilor, fiind fondatoarea organizației non-profit „Protect Our Daughters”. Este, de asemenea, autoarea a două cărți motivaționale și membră în consiliile de administrație ale unor instituții prestigioase, precum The Atlantic Council și Business Executives for National Security.

Dacă va fi confirmată, Georgette Mosbacher va aduce la București o experiență vastă atât din domeniul afacerilor, cât și din cel diplomatic, poziționând-o ca un potențial ambasador remarcabil al Statelor Unite în România.

