Marius Lazurca, ambasadorul României în Mexic, rechemat în țară de Nicușor Dan: "Poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală". Numele său vehiculat pentru șefia SIE

Președintele Nicușor Dan a semnat luni, 15 septembrie, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras și în Belize. Lazurcă fusese vehiculat recent la șefia Serviciului de Informații Externe (SIE).

Nicușor Dan a declarat, luni seară, despre Lazurcă, faptul că "e o persoană, în care am încredere, pe care o cunosc de multă vreme".

"E o persoană, în care am încredere, pe care o cunosc de multă vreme, poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală, care e acea poziție, o să vedem. Utilitatea lui profesională e mai mare la București decât o poziție de ambasador. L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București, asta e intenția mea, mai departe, pe servicii, SRI, SIE, până nu o să ajungem la un acord, nu o să finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu o să spun absolut nimic", a declarat președintele.

Ambasadorul Marius-Gabriel Lazurcă a fost numit la post din 2020, iar anterior a fost ambasador în Ungaria. Numele lui Lazurcă a fost vehiculat, neoficial, ca propunere din partea președintelui Nicușor Dan pentru șefia SIE. Ulterior, Nicușor Dan a declarat că va face propunerea pentru numirea unor noi șefi de servicii secrete din România abia în momentul în care va avea susținerea Parlamentului.

”Până atunci suntem la nivel de speculații”, a precizat șeful statului. Președintele Nicușor Dan afirma, în 30 iulie, că în următoarele săptămâni vor fi numiți șefii SRI și SIE și a precizat că acest lucru se va întâmpla după ce va avea o discuție cu partidele.

El mai spunea că are deja 3 – 4 nume pe listă, pentru cele două funcții.

”Propunerea o face președintele și bineînțeles că fiind și momentul acesta delicat nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituțional o face președintele”, spunea Nicușor Dan.

Lazurcă s-a opus politicii revizioniste a Guvernului Viktor Orban

Pe vremea când era ambasadorul României în Ungaria, Lazurcă s-a opus vehement politicii revizioniste a Guvernului Viktor Orban și a fost atacat dur de ministrul ungar de Externe, Szijjártó Péter, în 2020.

Szijjártó a postat atunci, pe Facebook, un mesaj trimis de ambasadorul român la Budapesta mai multor omologi în care acesta îi informa că o politiciană a opoziției maghiare a fost atacată și insultată.

Șeful diplomației ungare l-a atacat atunci pe Lazurcă, despre care a spus că ”probabil de aici nu se poate coborî mai jos” și că ”este șocantă isteria mincinoasă evidentă a ambasadorului român”.

