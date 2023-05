Activiștii ucraineni și polonezi l-au împiedicat marți, 9 mai, pe ambasadorul rus în Polonia, Serghei Andreev, să depună coroane de flori la monumentul armatei sovietice din Varșovia.

Potrivit titulaturii oficiale mediatizate de propaganda rusă ar fi vorba despre "cimitirul memorial al eliberatorilor sovietici", acolo unde diplomatul a încercat să ajungă cu ocazia Zilei Victoriei URSS asupra Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial.

Andreev și diplomații ruși care-l însoțeau au fost forțați de protestatari să urce în mașinile oficiale și să plece.

The #Russian Ambassador to #Poland failed to lay a wreath at the memorial in #Warsaw.

The citizens forced him to leave the place. pic.twitter.com/9c6yrf2uS9