Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE în scandalul dronelor care au violat spațiul aerian al Poloniei

Joi, 11 Septembrie 2025, ora 23:28
127 citiri
Ministra de externe, Oana Ţoiu FOTO Facebook/Oana Toiu
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României l-a convocat joi, 11 septembrie, pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru a i se comunica poziția de condamnare fermă a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești.
”Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicații și anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum și o amenințare la adresa securității cetățenilor unui stat Aliat și partener strategic al României”, arată MAE.
Potrivit MAE, din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat, joi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziția de condamnare fermă, de către România, a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în cursul nopții de 9/10 septembrie 2025.
”Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicații și anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum și o amenințare la adresa securității cetățenilor unui stat Aliat și partener strategic al României. Acest incident ilustrează încă o dată consecințele ample, severe, ale războiului de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei asupra stabilității regionale și a securității europene”, scrie în comunicatul transmis, joi seară, de minister.
În egală măsură, Ministerul Afacerilor Externe a reamintit părții ruse despre atacurile anterioare ale forțelor ruse împotriva unor obiective ucrainene, în proximitatea graniței cu România.
”A fost subliniat din nou caracterul iresponsabil al acestor atacuri, care afectează securitatea națională și stabilitatea în regiunea mai largă a Mării Negre și imperativul respectării suveranității și a dreptului internațional la gurile Dunării”, se arată în comunicat.
