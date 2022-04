Președintele Biden a desemnat-o luni, 25 aprilie, pe Bridget Brink drept ambasador al SUA în Ucraina, pe postul care rămăsese vacant de mai bine de un an.

Vestea a fost transmisă guvernului ucrainean duminică, când secretarul de stat Antony J. Blinken și secretarul Apărării Lloyd J. Austin al III-lea s-au întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski, scrie nytimesc.com.

Delegația a mai spus că Statele Unite vor trece la redeschiderea ambasadei de la Kiev, potrivit oficialilor.

Numirea Bridgetei Brink va pune capăt unei întârzieri despre care diplomații de carieră au spus că ar fi derutantă chiar și în vremuri mai liniștite.

Ambasada Ucrainei nu are un ocupant cu normă întreagă din 2019, când președintele Donald J. Trump a îndepărtat-o ​​pe Marie L. Yovanovitch. La scurt timp după aceea, William B. Taylor Jr., un diplomat veteran pensionat, a ocupat temporar postul până la începutul lui 2020. Postul a rămas apoi liber în timpul administrației Biden, chiar dacă anul trecut au fost emise avertismente potrivit cărora Rusia plănuia să invadeze Ucraina.

“Amidst the heartbreaking scene of Ukrainian women and children crossing the border with Slovakia on foot, is incredible and professional work being done by Slovaks to welcome people escaping hostilities." - BB #UnitedWithUkraine #StrongerTogether #FriendsPartnersAllies #Slovakia pic.twitter.com/tYHVwjuL1l

Bridget Brink este ofițer al Serviciului Extern de 25 de ani, concentrându-se în mare parte pe Europa și Eurasia. Ea a fost numită ambasadorul SUA în Slovacia de către Trump în 2019 și a slujit în alte două foste republici sovietice: Uzbekistan și Georgia.

Taylor a depus jurământul în fața Congresului în timpul primei audieri de demitere a lui Donald Trump. „Mă bucur că în sfârșit se întâmplă.”

Misiunea SUA în Ucraina a fost condusă de însărcinata cu afaceri Kristina A. Kvien, un diplomat respectat.

„Va fi grozav să avem acolo un ambasador confirmat de Senat, care are în mod clar autoritatea de a vorbi cu președintele”, a spus Taylor. El a adăugat că Brink ar avea probabil sprijin bipartizan în Congres, deoarece un număr mare de senatori republicani au susținut eforturile domnului Biden în privința Ucrainei.

⚡️ President Biden nominated Bridget Brink, the current U.S. ambassador to Slovakia, as the next ambassador to Ukraine — @nytimes This is a very welcome development, especially given that there has been no U.S. Ambassador since 2019 #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/W9XPhi1xPp