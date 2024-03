Ambasadorul SUA, convocat la Ministerul ungar de Externe, din cauza declarațiilor lui Biden. ”O insultă foarte gravă” VIDEO

Ambasadorul SUA în Ungaria a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a i se transmite un protest în urma unor declaraţii ale lui Joe Biden, care a spus că Viktor Orban caută să impună o dictatură în Ungaria.

"Nu suntem obligaţi să acceptăm astfel de minciuni din partea nimănui, chiar dacă această persoană este preşedintele Statelor Unite", a afirmat marţi ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, care a anunţat convocarea ambasadorului american, relatează Reuters.

Preşedintele democrat al SUA a făcut aceste afirmaţii după ce rivalul său republican la preşedinţia SUA, Donald Trump, s-a întâlnit în Florida cu premierul ungar.

Viktor Orban a avut săptămâna trecută o întâlnire în Florida cu Donald Trump, faţă de care şi-a manifestat din nou susţinerea în alegerile prezidenţiale în care fostul preşedinte republican se va confrunta cu Biden.

Președintele SUA, criticând la o reuniune de campanie decizia lui Trump de a avea o întâlnire cu Orban, a spus despre premierul ungar că urmăreşte să impună o dictatură în Ungaria.

”Ştiţi cu cine se vede el astăzi la Mar-a-Lago?", şi-a întrebat Joe Biden susţinătorii. Cu "Orban al Ungariei, care a declarat pur şi simplu că el nu crede că democraţia funcţionează şi că va căuta (să instaureze) dictatura”, a adăugat Biden. ”Văd un viitor în care noi vom apăra democraţia, nu în care o vom slăbi”, a completat el.

Ministrul ungar de externe a catalogat aceste declaraţii ale lui Biden drept "o insultă foarte gravă". "Acest mod de gândire al preşedintelui şi al administraţiei democrate reprezintă o povară grea asupra relaţiilor noastre bilaterale", a mai remarcat ministrul Peter Szijjarto, răspunzând unei întrebări.

Revenit din SUA, Orban a declarat duminică seară la postul public ungar M1 că Trump are "planuri suficient de detaliate asupra modalităţii" de a readuce pacea în Ucraina. Trump "are o viziune foarte clară, cu care este dificil să nu fii de acord. El spune aşa: mai întâi, nu va da nici un cent în războiul între Ucraina şi Rusia" dacă revine la Casa Albă, a afirmat Orban. Iar "dacă americanii nu dau bani, europenii nu vor putea finanţa singuri acest război. Şi, în consecinţă, războiul se va încheia", întrucât "este evident că Ucraina nu se va putea descurca prin mijloacele proprii", a explicat premierul ungar.

