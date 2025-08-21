Ambasada României în SUA poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv despre Visa Waiver, afirmă MAE. Ce întâlnire a avut ambasadorul Andrei Muraru

Autor: Mihai Diac
Joi, 21 August 2025, ora 23:10
106 citiri
Ambasada României în SUA poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv despre Visa Waiver, afirmă MAE. Ce întâlnire a avut ambasadorul Andrei Muraru
Subsecretarul de stat al SUA și ambasadorul României - Foto Andrei Muraru, Facebook

Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind Visa Waiver, menționează Ministerul Afacerilor Externe (MAE) într-o precizare transmisă presei în ziua de joi, 21 august 2025.

MAE reacționează la "apariția în presă a unor afirmații eronate și manipulări speculative cu privire la relația România - SUA".

În acest context, ministerul român afirmă că Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat și alte instituții federale din SUA, în vederea avansării proiectelor comune de consolidare a Parteneriatului Strategic.

"Contrar celor vehiculate în postări online virale și în articole tendențioase, întâlnirea semnalată, cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat, face parte din acest dialog regulat și a fost solicitată de Ambasadă. Discuția a vizat proiecte în derulare din domeniul apărării și energiei, precum și posibilitățile de avansare a obiectivului României de includere în Programul Visa Waiver", se mai subliniază în precizarea transmisă de MAE.

Anterior acestor precizări transmise de MAE, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, anunțase, printr-un mesaj postat pe Internet, că a avut o întâlnire cu Allison Hooker, deținătoarea funcției de subsecretar de stat în cadrul Departamentului de Stat al SUA.

În mediul online se vehiculase informația că întâlnirea dintre Andrei Muraru și Allison Hooker ar fi fost solicitată de partea americană, în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din România, de la finalul anului 2024.

Aliații europeni vor ca SUA să trimită în România avioane F-35, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina - SURSE
Aliații europeni vor ca SUA să trimită în România avioane F-35, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina - SURSE
Mai multe țări europene membre NATO vor ca președintele Donald Trump să aprobe trimiterea în România de avioane F-35 ale SUA, drept una dintre garanțiile de securitate pe care Occidentul e...
Ce se mai poate schimba cu programul Visa Waiver pentru români. „Suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni”
Ce se mai poate schimba cu programul Visa Waiver pentru români. „Suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni”
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa Waiver și "suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva...
#ambasador SUA, #andrei muraru, #ambasada Romania Washington, #Visa Waiver Romania, #SUA Romania , #MAE
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum a fost numita CFR Cluj in Suedia, dupa ce a incasat sapte goluri la Hacken acasa
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali: "75.000 spaga sa ma bage la Facultatea de Drept! De frica, am luat subiectele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ambasada României în SUA poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv despre Visa Waiver, afirmă MAE. Ce întâlnire a avut ambasadorul Andrei Muraru
  2. Un român moare cu patru ani mai devreme din cauza poluării din țară. Ce măsuri se vor lua împotriva celor care ard deșeuri ilegal
  3. Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi în noiembrie, spune Bolojan. Premierul indică "unul dintre candidații redutabili", altul decât cel susținut de Nicușor Dan
  4. Cum motivează instanța sentința de doar zece ani de închisoare aplicată lui Vlad Pascu: nu s-a putut demonstra că inculpatul a acționat cu intenția de a ucide
  5. Premierul Bolojan insistă că România nu trimite militari în Ucraina. Cum se va implica însă România în garanțiile de securitate decise de NATO
  6. O instanță din SUA anulează o amendă de 464 de milioane USD aplicată lui Donald Trump pentru fraudă financiară. Ce argumente s-au adus în favoarea liderului de la Casa Albă
  7. Florian Coldea îl acuză pe șeful DNA, Marius Voineag. Ar vrea să transforme ”dosarul Coldea” într-un trofeu și într-o protecție pentru a rămâne în funcție
  8. Ilie Bolojan: "Pilonul II de pensii mi-a căzut în brațe, legea trebuia promovată de vreo 17 ani". Ce altă propunere de lege pregătește acum guvernul
  9. Un colonel al armatei americane susține că doar o confruntare militară directă poate încheia războiul din Ucraina
  10. Coreea de Nord are o bază secretă de rachete care ar putea reprezenta o „amenințare nucleară” pentru SUA și Asia de Est