Ambasada României în SUA poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv despre Visa Waiver, afirmă MAE. Ce întâlnire a avut ambasadorul Andrei Muraru

Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind Visa Waiver, menționează Ministerul Afacerilor Externe (MAE) într-o precizare transmisă presei în ziua de joi, 21 august 2025.

MAE reacționează la "apariția în presă a unor afirmații eronate și manipulări speculative cu privire la relația România - SUA".

În acest context, ministerul român afirmă că Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat și alte instituții federale din SUA, în vederea avansării proiectelor comune de consolidare a Parteneriatului Strategic.

"Contrar celor vehiculate în postări online virale și în articole tendențioase, întâlnirea semnalată, cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat, face parte din acest dialog regulat și a fost solicitată de Ambasadă. Discuția a vizat proiecte în derulare din domeniul apărării și energiei, precum și posibilitățile de avansare a obiectivului României de includere în Programul Visa Waiver", se mai subliniază în precizarea transmisă de MAE.

Anterior acestor precizări transmise de MAE, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, anunțase, printr-un mesaj postat pe Internet, că a avut o întâlnire cu Allison Hooker, deținătoarea funcției de subsecretar de stat în cadrul Departamentului de Stat al SUA.

În mediul online se vehiculase informația că întâlnirea dintre Andrei Muraru și Allison Hooker ar fi fost solicitată de partea americană, în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din România, de la finalul anului 2024.

