Autor: Mihai Diac
Joi, 21 August 2025, ora 23:36
171 citiri
Pentru încheierea războiului sunt necesare discuții directe între Zelenski și Putin, cu intermedierea președintelui SUA, explică ambasadorul Ucrainei la București
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei - FOTO X/@ZelenskyyUa

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei trebuie să se încheie cu o pace justă și de durată, a declarat, joi, 21 august 2025, ambasadorul Ucrainei la București, Ihor Prokopciuk.

Acesta a găzduit un eveniment lângă misiunea diplomatică ucraineană, organizat cu prilejul Zilei Independenței, unde au venit zeci de cetățeni din țara vecină și mai mulți ambasadori, în semn de solidaritate.

'Azi ne-am adunat pentru o acțiune de solidaritate pentru țara mea, legată de celebrarea Zilei Independenței Ucrainei. Din nefericire, suntem în al patrulea an consecutiv când organizăm un asemenea eveniment lângă ambasadă, din cauza războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei', a spus Ihor Prokopciuk. În acest context, diplomatul ucrainean a spus că a fost martorul unui 'gest de extraordinară solidaritate a României și a altor parteneri internaționali'.

'Avem unitate, iar comunitatea internațională are o viziune comună privind această agresiune și cum trebuie să se încheie: trebuie să se încheie cu o pace justă și de durată, fără a se repeta agresiunea rusă. Astfel, Ucraina trebuie să obțină garanții de securitate de încredere, credibile și capacitatea de descurajare a agresiunii ruse', a arătat Prokopciuk.

Ambasadorul a mulțumit pentru ospitalitatea și generozitatea românilor față de ucrainenii care s-au adăpostit aici de agresiunea rusă, adăugând că estimează că în acest moment sunt în România câteva zeci de mii de ucraineni.

'Nu avem numere exacte legate de câți ucraineni sunt în țară. Cele mai recente cifre privind protecția temporară acordată cetățenilor ucraineni arată peste 180.000. Indicii arată că sunt mai puțini de atât (în România - n.r.), dar vorbim de zeci de mii de cetățeni ucraineni. Mulți merg în Ucraina și apoi se întorc. Dar majoritatea s-au integrat, inclusiv copiii lor, și există sentimentul acesta de recunoștință față de bunătatea și generozitatea cu care au fost primiți imediat ce au ajuns aici, de către oameni de rând', a afirmat ambasadorul.

El a evocat recenta reuniune de la Washington a președintelui SUA, Donald Trump, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu alți șapte lideri europeni.

'Există o viziune comună că, pentru încheierea acestui război, sunt teme care trebuie să fie abordate și discutate la cel mai înalt nivel, în contact direct între președintele Zelenski și Vladimir Putin, cu intermedierea președintelui SUA și a altor parteneri ai Ucrainei', a spus Prokopciuk. Ambasadorul ucrainean a adăugat că este clar că trebuie să aibă loc o întrevedere a președinților ucrainean și rus. 'După întrevederile din Washington, președintele Zelenski a repetat că este pregătit și interesat să aibă o asemenea reuniune în orice format, fie bilateral sau trilateral, așa că acum depinde de deschiderea Moscovei privind o asemenea întrevedere. Până acum nu avem semnale că își doresc asta, în afară de vorbe, așa că vom vedea zilele viitoare dacă există voință în acest sens', a evidențiat el.

Ambasadorul Ucrainei a subliniat că, după reuniunile pe tema păcii din Alaska, respectiv Washington, 'în loc de pași către o încetare a focului, am văzut atacuri aeriene masive din partea Rusiei asupra orașelor din întreaga Ucraină'.

'Dacă nu va exista această schimbare, este necesară continuarea presiunilor prin sancțiuni asupra Moscovei, pentru a o priva de resursele de finanțare a războiului împotriva Ucrainei', a mai transmis diplomatul ucrainean.

La rândul său, secretarul de stat Luca Niculescu din Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) a transmis felicitări Ucrainei din partea ministrului Oana Țoiu, cu ocazia Zilei Independenței. 'Din păcate, nu putem celebra această zi pe timp de pace. Rusia continuă războiul său de agresiune ilegal și brutal împotriva țării dumneavoastră și fiecare zi aduce atacuri și mai îngrozitoare împotriva orașelor ucrainene, fiecare zi aduce mai multe victime ucrainene, inclusiv civili nevinovați', a afirmat Luca Niculescu. Oficialul MAE a lăudat curajul poporului ucrainean.

'România este alături și va fi alături de Ucraina în lupta sa dreaptă. Știm că Ucraina își dorește pacea, o pace justă și de durată. Cu toate acestea, pacea nu trebuie să vină cu orice preț, în special nu cu prețul de a răsplăti un agresor sau cu prețul de a expune Ucraina unei alte agresiuni în viitor', a subliniat secretarul de stat. El a apreciat actualele eforturi diplomatice pentru pace și a afirmat că, între timp, Ucraina trebuie susținută. 'Datorăm asta sacrificiului dumneavoastră și curajului dumneavoastră', a arătat Niculescu.

În cadrul ceremoniei, prințesa Briana Caragea a primit Distincția 'Inima de Aur' din partea președintelui Volodimir Zelenski, pentru ajutorul acordat ucrainenilor care au fugit de război.

