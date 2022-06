Johnny Depp și-a deschis cont pe TikTok și le-a mulțumit fanilor pentru susținere într-un scurt mesaj video.

Pagina de TikTok a lui Johnny Depp a strâns deja peste 7,5 milioane de urmăritori.

"Tuturor fanilor mei loiali. Am trăit împreună. Am împărţit acelaşi drum. Am făcut ceea ce era corect, pentru că vă pasă. Şi acum vom merge mai departe împreună. Sunteţi, aşa cum aţi făcut-o întotdeauna, angajatorii mei şi nu pot decât să vă mulţumesc. Aşa că, mulţumesc!", a scris el pe TikTok.

Amber Heard a reacționat imediat. "În vreme ce Johnny Depp spune că merge înainte, drepturile femeilor merg înapoi. Verdictul procesului trimite un mesaj clar pentru femeile care sunt victimele violenței domestice: să vă fie frică să ieșiți în față și să vorbiți".

După şase săptămâni de audieri, în care au fost dezvăluite cele mai şocante detalii din viaţa lor de cuplu, Amber Heard a fost obligată să-i plătească despăgubiri de 10,4 milioane de dolari lui Johnny Depp, iar acesta trebuie să-i plătească actriţei 2 milioane de dolari.

