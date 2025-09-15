Un bucureștean a intrat în depresie din cauza alergiei și a dat foc unui câmp cu ambrozie. Acum a fost arestat și riscă să facă închisoare

Un bărbat de 63 de ani, suspectat că ar fi incendiat intenționat vegetația uscată pe un teren extravilan care leagă Capitala de județul Ilfov, provocând un incendiu ce s-a extins pe circa 25 de hectare și a distrus un autoturism și o anexă, a fost reținut pentru 24 de ore. Luni, 15 septembrie 2025, polițiștii Secției 21 au făcut percheziție la domiciliul acestuia în București și l-au dus la audieri, iar procurorul de caz de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 6 a formulat propunerea de arest la domiciliu. Fapta ar fi fost comisă pe 28 august 2025, în jurul orei 15.00.

Bărbatul susține că ar fi intrat în depresie pentru că era alergic la ambrozie, motiv pentru care a dat foc câmpului, scrie g4media.ro

„Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, la data de 28 august 2025, în jurul orei 15.00, un bărbat, în vârstă de 63 de ani, în mod intenționat, ar fi provocat distrugeri prin incendiere la nivelul vegetației uscate, situată pe un teren extravilan, care face legătura între Capitală și județul Ilfov, după care ar fi părăsit locul fără a-l lichida”, au precizat reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Potrivit anchetatorilor, focul s-ar fi transformat într-un incendiu cu flacără deschisă, propagat pe aproximativ 25 de hectare, care ar fi distrus în totalitate un autoturism și ar fi afectat o anexă aflată pe terenul respectiv.

Pentru administrarea probatoriului, luni, 15 septembrie, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în București, de unde au ridicat mai multe bunuri de interes, și un mandat de aducere, bărbatul fiind depistat și condus la audieri.

În baza probatoriului, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, unde procurorul de caz a formulat propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu.

Cercetările continuă la Secția 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere.

