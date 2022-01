Cum arată cea mai rapidă ambulanță din lume. Are 780 de cai-putere și ajunge la 100 de kilometri pe oră în doar 2,8 secunde

A fost lansată cea mai rapidă ambulanță din lume, HyperSport Responder. Atinge 400 de kilometri pe oră, are 780 de cai-putere și ajunge la 100 de kilometri pe oră în doar 2,8 secunde.

Superambulanța va interveni pentru cazurile grave, în Dubai.

Mașina este un model exclusivist - se numește Lykan HyperSport, iar în lume există doar șapte modele. Și pentru că vorbim de Dubai, luxul e la el acasă: ambulanța este realizată din fibră de carbon, farurile sunt înfrumusețate cu 440 de diamante și plafonul e placat cu aur. De asemenea, habitaclul mașinii este tapițat cu piele cusută cu aur, potrivit digi24.ro.

Printre dotări se numără un display de ultimă generație, holograme 3D și navigare prin satelit.

Ambulanța HyperSport Responder a fost prezentată vineri la Expo 2020 Dubai. Fabricată în Emiratele Arabe Unite, supermașina este creația companiei W Motors, cu sediul în Dubai, și este evaluată la circa 3,5 milioane de dolari. Motorul este Porsche twin turbo.

Automobilul Lykan HyperSport și-a făcut prima apariție în filmul „Fast & Furious 7”.

The #Dubai Corporation for Ambulance Services (DCAS) today unveiled the ‘HyperSport Responder’, the world’s fastest and most expensive ambulance responder, at @expo2020dubai.https://t.co/PQF9TmKtee pic.twitter.com/bkx837bZGm