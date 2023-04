Un dispecer al Ambulanței Brăila, acuzat că a închis telefonul în nas unei paciente: ”Descurcați-vă doamnă!”

Un operator al Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Brăila este acuzat că a avut o atitudine ostilă și un comportament neprofesionist față de o persoană care a apelat serviciul unic de urgență 112.

Fiica unei femei de 70 de ani a solicitat sprijinul unui echipaj SAJ Brăila pentru a-i asigura transportul mamei sale la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila, pacienta având o fractură de femur.

Luni dimineață, 24 aprilie, fiica persoanei imobilizate a sunat la 112 pentru a solicita o ambulanță în vederea transportării mamei sale la spital. În câteva minute a sosit ambulanța, dar fără personal care să asigure preluarea pacientei de la domiciliu și urcarea acesteia în autovehicul.

”Chiar am făcut precizarea la telefon că nu are cine să ajute la transportarea ei, că eu am 45 de kilograme și că am hernie de disc și nu am cum să ajut. Am stat efectiv cu ambulanțierul să căutăm o persoană care să îl ajute să o urce pe mama în mașină. Dispecerul l-a pus pe ambulanțier să bată din ușă în ușă și să aștepte în stradă pe cineva care ar putea să ajute”, a declarat fiica bătrânei pentru Obiectiv.

În acest condiții, femeia a sunat din nou la Ambulanță și a solicitat un brancardier, însă operatorul a avut o reacție nervoasă: «Descurcați-vă doamnă!» și a închis telefonul, acuză fiica bătrânei.

Contactat și întrebat dacă acel operator a procedat corect și a respectat protocolul pentru astfel de situații, managerul Serviciului Județean de Ambulanță Brăila a evitat să dezvolte subiectul, dând de înțeles că s-a acționat conform procedurilor.

Ads

”S-a rezolvat cazul. Știu despre ce este vorba. Era un pacient pentru Ortopedie. Da, acesta este protocolul, să sune la SMURD dacă nu există altă variantă pentru transportul pacientului. Ministrul de Interne a conchis că dacă pacientul are mai puțin de 90 de kilograme nu primește ajutor de la Descarcerare, dacă are mai mult de 90 de kilograme primește ajutor de la Descarcerare.

Nu e vorba de urgență, e vorba de transport. Nu văd de ce a fost nevoie să sesizeze presa acea doamnă. Repet, cazul s-a rezolvat demult!”, a explicat pentru ”Obiectiv”, managerul SAJ Brăila, medicul Viorica Iuga, care a fost contactată de reporterul nostru a doua zi de la intervenția în cauză.

În schimb, ISU Brăila a explicat că intervenția SMURD se solicită doar în cazul persoanele de peste 90 de kilograme, cu stare critică de sănătate.