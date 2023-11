Convoi de ambulanțe din Gaza lovit de armata israeliană. Forțele Israelului susțin că o salvare era folosită ”de o celulă teroristă Hamas”

Ministerul Sănătății din Gaza susține că armata israeliană a lovit un convoi de ambulanțe în Gaza. Israelul susține că a lovit o ambulanță „care a fost identificată de forțe ca fiind folosită de o celulă teroristă Hamas”.

Oficialii din Gaza susțin că zeci de persoane au fost ucise și rănite în urma loviturii, care au pus-o pe seama armatei israeliene.

Un purtător de cuvânt al IDF a declarat că „un număr” de luptători Hamas au fost uciși în atac și că va publica mai multe informații, arată g4media.ro.

„Informații mai detaliate au fost împărtășite cu agențiile de informații cu care lucrăm. Dispunem de informații care demonstrează că metoda de operare a Hamas este de a transfera agenți teroriști și arme în ambulanțe”, a adăugat oficialul IDF.

BBC susține că a studiat trei înregistrări video și a stabilit că au fost făcute în afara spitalului Al-Shifa. Într-unul dintre videoclipuri sunt filmate persoane care zac în bălți de sânge pe șosea, lângă vehicule – unele sunt grav rănite, iar altele nu se mișcă.

🚑❌At precisely 16:30, Israeli occupying forces launched an airstrike on Rashid Street in the western part of #Gaza, their target was a group of ambulance vehicles returning from a mission to transport injured individuals to the Rafah border, which included an ambulance… pic.twitter.com/wQRFKfrLZY