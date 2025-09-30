Ambulanțier înjunghiat de un pacient pe care îl ducea la Psihiatrie. „Cuțitul s-a oprit în coastă”

Autor: Maria Popa
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 09:41
127 citiri
Un ambulanțier a fost înjunghiat cu un cuțit de un pacient pe care îl transporta la Psihiatrie.

Se pare că polițiștii care l-au escortat pe agresor nu l-au percheziționat înainte de a urca în ambulanță.

Atacatorul ar fi început un scandal în fața unui hotel din Baia Mare. Pentru că era recalcitrant, agenții au decis să-l interneze la Secția de Psihiatrie din Sighetul Marmației.

Mai departe, polițiștii au cerut o ambulanță, chiar dacă pacientul a continuat să fie agresiv.

„Și-a aprins o țigară, moment în care ambulanțierul a oprit ambulanța. S-a dat jos să vadă despre ce este vorba, iar într-o fracțiune de secundă, pacientul care avea asupra lui un cuțit de vânătoare a încercat să-l înjunghie, lucru care s-a și întâmplat”, a transmis managerul SAJ Maramureș, Alexandru Oros.

Ambulanțierul a fost grav rănit.

„Plaga penetrantă de aproximativ patru centimetri. Cuțitul nu a ajuns la organele vitale, din pur noroc, în cazul acesta. El s-a și ferit o dată și doi la mână, cuțitul s-a oprit în coastă”, a spus șeful UPU Baia Mare, Dacian Juca.

Polițiștii implicați sunt anchetați de superiori.

„La nivelul IPJ Maramureș s-a dispus efectuarea de verificări cu privire la modul de intervenție al polițiștilor, prin compartimentul control intern, urmând ca în funcție de cele constatate să fie dispuse măsuri legale”, a anunțat purtătoarea de cuvânt IPJ Maramureș, Mihaela Ardelean.

Agresorul a fost dus până la urmă la Secția de Psihiatrie pentru a fi supus unei expertize de specialitate.

