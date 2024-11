Boala care era cât pe ce să-i aducă moartea lui Emil Mitrache, cunoscut drept Americanul din „La Bloc”: „Ăsta este criminalul tăcut” VIDEO

Actorul Emil Mitrache a trecut prin momente grele și a suferit o intervenție chirurgicală la inimă.

Cunoscut drept Americanul din serialul TV „La Bloc”, actorul Emil Mitrache a mărturisit că a fost la un pas de moarte, însă a descoperit la timp o problemă pe care o avea la inimă.

„Am avut o intervenție pe cord deschis. Fac acum un an. Și dacă nu descopeream întâmplător, nu mai stăteam de vorbă la ora asta. Am descoperit întâmplător, da. Am avut aorta mărită. Du-te și fă și tu niște analize.

Nu aveam nimic. Ăsta este criminalul tăcut. Nu te doare. Decât se rupe și într-un minut ai murit. Am o clinică lângă mine, m-am dus. Vă recomand să mergeți să la un medic cardiolog chirurg. Am făcut CT-ul, mi-a ieșit, e măricică (58-60). În două luni se mărise cam 7-8 mm.

De la 10.000-12.000 de euro (n.r.- costă operația). Mi-a salvat viața un prieten de-al meu, mi-a zis: „Du-te, îți plătesc eu!”. A durat operația aproape 8 ore, numai până îți face legăturile să-ți schimbe circulația sângelui printr-un aparat…", a declarat Emil Mitrache, la podcastul La Măruță.

Emil Mitrache a devenit celebru după rolul ajut în serialul „La Bloc”

Emil Mitrache, cunoscut pentru rolul său ca "Americanu'" în serialul de comedie „La Bloc”, s-a născut pe 27 octombrie 1965, în Caracal, județul Olt. A absolvit Academia de Teatru și Film din București, la clasa profesorului Dem Rădulescu, în 1994.

De-a lungul carierei sale, Mitrache a devenit cunoscut mai ales pentru personajul său din „La Bloc”, un sitcom difuzat pe ProTV între 2002 și 2008. După încheierea serialului, Emil Mitrache a continuat să fie activ pe scena teatrului. De asemenea, Emil Mitrache s-a băgat și în afaceri după ce a deschis un restaurant în Capitală.

În prezent, Mitrache colaborează cu alți actori, cum ar fi Tudorel Filimon, cunoscut și el din „La Bloc”, cu care lucrează pe diferite proiecte artistice, deși unele dintre acestea întâmpină dificultăți în realizare. În viața personală, actorul este căsătorit și are doi copii.

