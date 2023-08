Cum să amenajezi o baie cu buget redus?

Utilizarea zilnică a băii și a tuturor elementelor care fac parte din acest spațiu își poate spune cuvântul o dată cu trecerea timpului, însă este destul de ușor să îi reîmprospătezi aspectul, chiar și cu un buget redus. Vestea bună este că nu trebuie să investești timp enorm în a căuta cele mai ieftine obiecte de decor sau de a avea prea multă experiență în decorare.

Tot ce ai nevoie este puțină inspirație, un strop de creativitate și elemente de design ieftine, dar de impact. Acum, rețeta este completă pentru a începe primul tău proiect de DIY (do it yourself), prin care poți recicla, poți crea de la zero accesorii sau poți picta pereți pentru a oferi o reîmprospătare băii tale.

Cum îți amenajezi baia dacă ai un buget redus

Începe prin a curăța și a pregăti spațiul. O baie igienică și reîmprospătată este planșa perfectă pe care îți poți așterne viitoarea operă de artă. Asigură-te că insiști asupra detaliilor la fel ca la o curățenie generală, acordând atenție chiar și spațiilor incomode și mai greu accesibile pe care probabil că uneori le treci cu vederea. De asemenea, încearcă să organizezi spațiul și aruncă obiectele pe care nu le mai folosești, produsele care sunt consumate sau expirate (nu uita să verifici din când în când data de expirare).

Schimbarea culorii pereților poate avea un impact semnificativ. Alege culori deschise și luminoase pentru a da impresia unui spațiu mai mare. Vopseaua este relativ ieftină și poate transforma complet aspectul băii. În plus, este extrem de ușor de utilizat.

Dacă ești încă în stadiul de amenajare de la zero, optează pentru o cabină de duș pătrată, compusă dintr-un singur geam de tip paravan și o zonă cu gresie anti-aderentă, pe post de cadă de duș. Această opțiune este mult mai puțin costisitoare decât dușurile cu cadă și uși cu diferite tipuri de închidere sau opțiuni suplimentare.

Alege o chiuvetă cu un design modern și practic. Chiuvetele montate pe blat sunt adesea mai accesibile decât cele încorporate în dulapuri. În ceea ce privește depozitarea, poți economisi bani optând pentru dulapuri sau rafturi prefabricate care pot fi asamblate și montate ușor. Aceasta este o alternativă eficientă, deoarece este destul de greu să găsești un set de mobilier de baie ieftin la magazinele care se ocupă cu mobilierul la comandă. Dacă te ajută creativitatea, poți chiar să redecorezi dulapurile existente cu o vopsea nouă și mânere moderne.

Iluminatul adecvat poate face minuni într-o baie, așa că nu îl trece cu vederea. Alege becuri LED economice pentru a economisi energie și pentru a crea o atmosferă plăcută. Adaugă o oglindă iluminată sau înconjoară o oglindă simplă cu benzi LED pentru un aspect sofisticat. Pentru a contribui la o atmosferă relaxantă, poți plasa câteva lumânări pe bază de baterii, care nu doar că sunt economice, însă pot îmbunătăți într-un mod extrem de elegant atmosfera băii.

Adu natura în baia ta cu ajutorul plantelor de interior rezistente la umiditate și care nu necesită extrem de multă lumină naturală. Acestea nu doar că aduc prospețime, dar și un sentiment de relaxare și conexiune cu natura. Alege plante precum ferigi sau bambus de apă și amplasează-le în ghivece (pe care le poți face chiar tu, folosind diverse tipuri de containere sau cutii metalice pe care nu le mai folosești!).

În cele din urmă, nu subestima puterea detaliilor mici. Schimbarea mânerului ușii sau a robinetului poate adăuga o notă de eleganță și rafinament fără a implica cheltuieli prea mari. Poți schimba întregul look al băii și cu ajutorul unor obiecte sanitare ieftine, precum savonieră, suport pentru periuța de dinți și recipient pentru săpunul lichid, care pot îndeplini chiar rolul de obiecte decorative, pe care le poți integra în designul întregului spațiu. Aceste accesorii sunt disponibile într-o mulțime de magazine, la prețuri extrem de accesibile, iar dacă simți că nu ai găsit modelul preferat, poți oricând să optezi pentru un model simplu, pe care îl poți picta și decora după placul tău!

