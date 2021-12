Cele mai importante tendințe de amenajare a casei în 2022

Chiar dacă nu este necesar să urmezi tendințele, ci să te concentrezi pe stilul tău personal, modificarea casei într-o manieră mai modernă și proaspătă aduce întotdeauna bucurie. Alege tendințele care ți se potrivesc și personalizează-ți locuința pentru un spațiu care să te reprezinte. De asemenea, o locuință în care stilul propriu este îmbinat cu tendințele actuale devine mult mai memorabilă.

Amenajarea casei este o activitate laborioasă, care necesită mult timp și energie. De aceea, sunt de ajutor sfaturi și recomandări despre decorarea locuinței, inclusiv despre ce tendințe ar trebui adoptate și care ar trebui ignorate. Iată care sunt acele tendințe esențiale în design interior în anul care vine:

Inspirație din trecut

Trecutul influențează în multe moduri designul interior din 2022. Suntem încurajați mai mult ca oricând să cumpărăm piese vintage și să le includem în casa noastră. De asemenea, atât piesele noi, cât și cele care amintesc de anii `70 și `80 vor fi foarte populare. Astfel, te poți inspira din trecut așa cum îți dorești, fără prea multe restricții. Poți alege să adopți acest trend exact pe stilul tău, astfel încât casa ta să te reprezinte.

Obiecte de iluminat impunătoare

În noul an, obiectele de iluminat nu sunt discrete și în culori subtile. Din contră, acestea vor să atragă cât mai mult atenția și să stârnească conversații. Atât obiectele de iluminat inspirate din anii `70, cât și cele abstracte vor fi extrem de populare în anul următor. Atât timp cât lustra sau veioza ta atrage privirile invitaților, înseamnă că ai făcut o alegere în vogă.

Materiale naturale

În acest an se adoptă un stil mai natural, cu nuanțe și materiale mai aproape de natură. Paleta de culori inspirată de natură include nuanțe de verde, de maro, bej și gri. Acest trend încurajează includerea a cât mai multor piese din lemn, dar și a pieselor reciclate. Nu este o tendință care se concentrează superficial pe elemente naturale, ci chiar are scopul de a încuraja metode mai sustenabile de a decora o locuință. Una dintre ele constă în amenajările interioare inspirate din specificul local, împreună cu alegerea unor piese de decor produse în țară.

Cât mai mult verde

Prin acest trend, se dorește aducerea naturii în casă, prin includerea a cât mai multor plante în decorul interior al locuinței tale. Din cauza pandemiei, cu toții am petrecut mult timp în casă, de aceea această tendință urmărește crearea unei oaze de natură în miniatură, în propria casă. Include cât mai multe tipuri de plante, în cât mai multe locuri și nu ignora camere precum bucătăria sau baia. În plus, nuanțele de verde sunt și ele în tendințe, de aceea poți opta pentru câteva decorațiuni verzi pentru acest an.

Bucătării colorate

În viziunea anului 2022, bucătăriile ar trebui să fie pline de culoare și viață. Mobilier colorat, faianță veselă și accesorii de bucătărie jucăușe: toate fac parte din tendințele acestui an. Te poți chiar inspira din anii `70 pentru decorul acesteia, îmbinând două tendințe într-o singură încăpere. Chiar dacă toate acestea sună copleșitor, acest trend poate fi adoptat și într-o manieră mai subtilă și echilibrată, în funcție de nuanțele și piesele alese.

Culoarea anului

Culoarea acestui an are o denumire sugestivă: cer luminos (“bright skies”). Aceasta exprimă calm, liniște și confort și este o culoare perfectă pentru orice cameră, mai ales pentru dormitor, oferind senzația de relaxare. Fiind o nuanță calmă și plăcută, poate acompania perfect alte culori. Alături de aceasta, în 2022 suntem încurajați să folosim toate nuanțele de albastru, fiind o culoare de bază a amenajărilor interioare în acest an.

