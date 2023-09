Român șocat de prețul cerut pentru mobila de bucătărie făcută pe comandă: "Vorbim de jumate de mașină, sunt eu prea zgârcit?"

Mulți români au amânat achiziția unor locuințe sau amenajarea acestora din cauza prețurilor mari. Scumpiri sunt resimțite și de cei care vor să facă unele schimbări și planifică să cumpere mobilă nouă.

Este cazul unui român care a alocat un buget de 6.000 de euro pentru a face pe comandă mobilă de bucătărie, însă a aflat că banii nu îi ajung, după cum a relatat în mediul online.

"Am achiziționat recent un apartament într-un bloc nou. Cum, dezvoltatorii din România sunt cam anapoda, m-am trezit cu o bucătărie cam prost executată la un 8m^2, dar cu o centrală montată incomod și un zid de cărămidă separator tot așa, pus foarte prost, nu intru în extra detalii. Momentan stăm în chirie, și am vrea să plecăm în 3 luni și să ne mutăm în noul apartament, că deh, chirie și rată e cam mult."

"Absolut toate firmele de mobilă au termen 3 luni minim"

"Așa a început stresul cu bucătăria, absolut toate firmele de mobilă au termen 3 luni minim, deci 4 probabil. Eu am bugetat suficient bucătăria, credeam eu. În 2016 am făcut la un alt apartament o bucătărie tot cam de 8m^2 de MDF înfoliat pe la 1200 Euro, destul de frumoasă, nu lux, care încă arată decent, mici exfolieri, motiv pentru care am zis că acum merg pe MDF vopsit.

Deci, am zis că mă lăfai și fac ceva după pofta inimii și bag o bucătărie de 6000 Euro. Deja la suma asta mă așteptam ca firmele de mobilă o să se bată pe mine, o să iasă un carnagiu de producători de mobilă gata-gata să îmi întindă covor roșu și să-mi facă râuri de MDF și sertare Joly."

"Chiar au luat-o razna toți producătorii de mobilă"

"Surpriza a fost când o mare parte din firme au fost "meh.." probabil speriate de bucătărie complicată cu multe coturi și decupaje. Iar restul m-au lovit cu sume între 10000 Euro și 8000 Euro cu livrare în minim 3 luni, avans 50%. Când eu în prostia mea mă gândeam că strecor și un electrocasnic ceva în ăștia 6000E bugetati. Spuneți-mi și mie părerea voastră, am înnebunit eu sau 8-10k e enorm pentru niște PAL și MDF. Vorbim de jumate de masină, sunt eu prea zgârcit? Cum să coste 8k o bucătărie de 8m^2? Vin toți cu niște chestii d-astea de nuanță de tipul feronerie Blum sau cine știe ce importator de MDF mai răsărit. În condițiile în care mie nu mi s-a stricat niciodată la mobilă nici o feronerie nici măcar la ultimul ciuruc.

Nu contest importanța lucrurilor de calitate, dar totuși vorbim de PAL și MDF pui Blum care rezistă la 100.000 de deschideri- închideri mersi, nu o să tină lemnul tocat atât ... păi dacă luăm de lemn masiv ce mai făceam dădeam 30k pe o bucătărie? Mai mult, mai dau un ochi pe HGTV pentru cine știe și în US la TV sunt bucătării mari americane (20m^2) făcute din plywood un material superior și mult mai scump care costă 15k-20k.Să fim noi la același nivel de cost cu PAL și MDF că o bucătărie din US, făcută să tină 20 de ani minim?

În fine aștept o dezbatere pe tema asta să știu și eu dacă sunt decuplat de la realitate sau chiar au luat-o razna toți producătorii de mobilă", a scris acesta pe Reddit.

"Caută pe cineva cu recomandări bune"

Utilizatorii platformei au comentat situația, iar mulți confirmă că s-au lovit la rândul lor de prețuri prea mari.

"Toate prețurile au decolat de vreun an jumate. Și încă nu s-au oprit. E scump? Da. Ai nevoie? Dai bani."

"știu că nu e cea mai răsărită idee pentru că toți vrem să facem chestiile legal, frumos cu factură etc, dar caută pe cineva cu recomandări bune, care face mobilă pe comandă.

Când am dat de prețuri de 5k de euro la firme pe 5.40 metri liniari de mobilă full PAL, am căutat și alternative și mi-a dat-o un prieten care e foarte pretențios de felul lui. cu 2000 de euro am făcut mobilă care mi se pare de super calitate cu soft close, jolly, picurator deasupra chiuvetei, etc și am utilat bucătăria cu plită electrică, cuptor electric, chiuvetă, mașină de spălat vase și cuptor cu microunde cu încă 1500 de euro. Am ieșit mult mai ieftin cu totul dacă făceam mobilă la o firma. Totodată, a fost gata după o luna, și asta că avea alte comenzi înainte, așa a durat 3 zile să o facă( am fost indeciși cu culoarea și ne-a dat termen o săptămâna înainte de când vrem mobilă să ne decidem la culoare)."

"Ne-am făcut pe comandă de la o firmă din provincie"

"Socrul meu este producător de mobilă, ceva firma micuța pe plan local. În ultimii ani, prețul pentru pal/ mdf aproape s-a triplat. La fel și pentru balamale, mânere."

"Așa am pățit și eu și vara mea. Într-un final ne-am făcut pe comandă de la o firma din provincie.Prețurile sunt la jumate față de București."

"Prețurile astea sunt alimentate de cerere. Românii sunt obsedați să își facă bucătăria la comandă, când ar putea destul de ușor să găsească corpuri modulare, deja fabricate, și să iasă mult mai ieftin. Dar dacă toți cunoscuții își fac la comandă, vor și ei, că se fac de ras. Și așa se ajunge la prețurile astea, cu adaosuri de 1000% și cu meșteri în PAL ce se plimbă cu G Kalss. Aia e, cerere și oferta."

"Și încă nu am ajuns la prețurile din Germania spre exemplu. Un prieten din estul Germaniei urmează sa plătească 16k euro. Posibil totuși cu tot cu electrocasnice."

